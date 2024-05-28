Нет военной целесообразности: что россияне хотели продемонстрировать на Харьковщине

На начальном этапе наступления России на Харьковщине задачей вражеских войск было просочиться в порядки ВСУ малыми силами и занять плацдармы. Все, чтобы потом дождаться бронетехники и создать напряжение на линии фронта. Противник хотел, чтобы в украинской армии был хаос.

Об этом 24 Каналу заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что на тактическом уровне перед россиянами стояла задача перейти линию фронта. Говорится не столько о глубине, как о ширине, чтобы создать иллюзию "массированного наступления".

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"Кроме этого, расчет был усилен информационным пространством о том, что сейчас началась новая стадия или новый виток масштабного российского наступления на Украину с появлением новой линии боестолкновения", – сказал Тимочко.

Мол, враг начал демонстрировать, что его войска могут проводить дополнительные наступательные операции для того, чтобы украинские войска активизировались. Противник хотел посмотреть, как реагируют ВСУ и какие они могут подтянуть резервы.

Оккупанты хотели провести разведку боем. Они могут позволить себе это сделать, ведь у них есть безлимит людей. В то же время стране-агрессору становится все труднее пополнять свои ресурсы россиянами. Так захватчики уже начали привлекать наемников из Африки. Более того, враг пытается перетягивать свои силы на Север Харьковщины с других направлений. Говорится, в частности, о десантно-штурмовых подразделениях.

Это также демонстрация того, что они хотят показать, что они будут расширять линию фронта. Заговорили и о Сумском направлении, и даже о Беларуси. Это все в рамках одной масштабной информационной кампании происходит,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Так Россия хочет заставить мировое сообщество начать разговаривать с Владимиром Путиным "на уровне" накануне саммита мира в Швейцарии, который инициировала Украина. Мероприятие состоится в июне. Страну-агрессора туда не пригласили.

Путин все понимает

Российский диктатор пытается работать на международной политической арене через своих союзников – стран, которые ему симпатизируют, и параллельно демонстрировать наступление на линии фронта.

Для главы Кремля важно завоевать Донецкую, Луганскую и Харьковскую области, чтобы продемонстрировать российскому населению, что якобы одна из "целей" так называемой "СВО" – "достигнута". Мол, теперь они могут без личных потерь, потерь имиджа выходить на совершенно другой уровень переговорного процесса.

"Хотя на самом деле Путин сам прекрасно понимает, что в такой интенсивности российская армия долго находиться не может. То, что они собственно сконцентрировали, и то, чем они сейчас еще могут управлять на линии фронта, это тот максимум, который они могут привлечь", – сказал Иван Тимочко.

Возможна ли война вдолгую

Противник планировал масштабную операцию наступления в то время, когда было затягивание военной помощи для ВСУ со стороны партнеров. Враг просчитывал, что оружие не поступит в Украину до лета. Поэтому он имел большие надежды.

Россия выделила на ведение войны треть всего своего бюджета. Российский диктатор хочет сыграть ва-банк. Он понимает, что даже несмотря на все заявления, страна-агрессора не сможет затянуть войну надолго.

Врагу все больше и больше приходится полагаться исключительно на внутренний ресурс. А если и получать определенную помощь от союзников, то за это надо платить или "живыми деньгами", или обязательствами.

Путин не готов воспринимать реальность. Он будет давить на свои войска, а те будут атаковать по линии фронта. На самом деле сейчас линия боестолкновения и вообще активность, фаза боев, даже направления на линии фронта не столько имеют военное значение, как политическое. В частности, для Путина,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Россия пытается воплотить политические задачи через применение своих войск. Враг уничтожает все на территории, которую он атакует. Там нет военной целесообразности, потому что противник кладет со своей стороны тысячи людей. Это не свидетельствует о том, что у страны-агрессора есть определенная тактика и изощренная стратегия.

Россияне террористическим способом – ударами по гражданским украинцам и по критической инфраструктуре – пытаются усилить роль Путина.

"Как личности, которая очень жесткая, которая ни перед чем не остановится, и заставлять ту же самую разнеженную, раскомфортизированную, либеральную Европу на определенные уступки перед ним. Иначе – он угрожает то же перенести на их территории", – отметил Тимочко.

Наступление врага на Харьковщине