"Берут территории в кредит": для чего Россия придумала фейк о "полном освобождении" Курщины

Минобороны страны-агрессора объявило о том, что российские войска якобы взяли под контроль всю Курскую область. Об этом начальник генштаба России Герасимов доложил главе Кремля Путину. Однако эту информацию первыми начали опровергать как раз вражеские Z-паблики.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, что это давняя тактика российского военного командования – отчитываться перед высшим начальством об успехах армии, которых нет, с надеждами достичь их впоследствии.

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Какую тактику применяет враг для получения быстрого результата?

В России, как отметил Ступак, среди военного руководства после таких отчетов определенные люди получают награды и звания, но эти указанные территории потом надо действительно взять под контроль. Руководство требует дать быстрые результаты.

Есть очень распространенный термин "военный кредит", когда территории берут авансом на бумаге, для рапортов, чтобы отчитаться наверх. Указывают, что взяли ряд населенных пунктов, расписывают какими активными действиями это происходило,

– озвучил Ступак.

Тогда страна-агрессор на поле боли боя прибегает к "мясным штурмам". Весь мир удивляется зачем российская армия это делает. Бывший сотрудник СБУ отметил, что для того, чтобы быстро догнать на земле то, что уже есть на бумаге.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска и в дальнейшем сохраняют свое присутствие в России, в частности в Курской области. В украинском Генштабе сообщили, что операция Сил обороны Украины на Курщине продолжается. Ситуация на этом направлении остается напряженной. По состоянию на утро 28 апреля украинские защитники остановили там 23 штурмовые действия противника.