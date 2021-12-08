На что следует обратить внимание перед путешествием в горы зимой: советы МВД
Источник:МВД Украины
Каждый год большое количество туристов отправляются в походы, чтобы покорить вершины украинских гор. Часто их не останавливают предупреждение о неблагоприятных условиях.
Путешественники отправляются в путешествие во время метели – это может привести к непоправимым последствиям. В Министерстве внутренних дел призвали не забывать о правилах безопасности.
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В то же время в ведомстве дали несколько советов по подготовке:
- Зарегистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях;
- Выбирайте маршруты, соответствующие вашему опыту и уровню физических возможностей;
- Обратите внимание на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям;
- Не отправляйтесь в горы в одиночку или большими группами. Оптимально – несколько человек;
- Сверяйте погодные условия с краткосрочным прогнозом синоптиков – вперед на 1 – 2 дня;
- Самое главное – в случае чрезвычайной ситуации, сразу звоните по телефону "101".
- Закарпатская область https://bit.ly/3GorxDR;
- Ивано-Франковская область https://bit.ly/33anEUS;
- Львовская область https://bit.ly/3oznHSs;
- Черновицкая область https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html.
В Карпатах погиб путешественник
- Спасатели 4 декабря начали поиски трех мужчин, исчезнувших на снегоходах в Карпатах.
- Впоследствии два путешественника нашлись, они самостоятельно вернулись на турбазу, но без третьего.
- В тот же вечер в горах обнаружили перевернутый снегоход, а 7 декабря удалось отыскать тело мужчины.
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Текст публикации МВД Украины:
Собираетесь в поход в горы? Не забывайте о правилах безопасности!
Несколько советов по подготовке:
Зарегистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Для удобства это можно сделать заранее с помощью онлайн-формы.
Закарпатская область https://bit.ly/3GorxDR
Ивано-Франковская область https://bit.ly/33anEUS
Львовская область https://bit.ly/3oznHSs
Черновицкая область https://bit.ly/33f7725
Маршруты необходимо выбирать соответствующие вашему опыту и уровню физической подготовки.
Обратите внимание на экипировку – одежда и снаряжение должны отвечать погодным условиям.
Не отправляйтесь в горы в одиночку или большими группами. Оптимально – несколько человек.
Погодные условия сверяйте с краткосрочным прогнозом синоптиков – вперед на 1-2 дня.
И самое главное – в случае чрезвычайной ситуации, сразу звоните по телефону "101".