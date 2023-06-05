Работает и на территории России: в ГУР рассказали о результатах работы загадочной "Black Box"

Только за последний месяц загадочной "Black Box", на которую собирали волонтеры, нанесла оккупантам ущерб на сотни миллионов долларов. Проект работает как на временно оккупированных территориях, так и на территории России.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал о работе Black Box. Он отметил, что это лишь часть информации, которую можно обнародовать.

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Что такое "Black Box" Это совместный секретный проект Главного управления разведки (ГУР) МОУ, Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова.

Результаты работы "Black Box"

В разведке сообщили, что за последний месяц он нанес оккупантам ущерб более чем на 700 миллионов долларов. В ГУР отметили, что результаты работы Black Box можно увидеть на многих объектах окупантов, даже на территории страны-агрессорки.

Более 700 миллионов долларов – наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализации боевого духа и принятие им своего поражения в этой войне,

– сказал Буданов.

Сообщается, что в течение апреля-мая 2023 результаты работы проекта можно было наблюдать в логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы врага и в других целях.

На "Black Box" собирали по всей Украине