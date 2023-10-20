Пожизненный статус ПЭП и мифы о новом законе: как это повлияет на должностных лиц и их родственников

В последние дни едва ли не главной темой в украинском пузыре соцсетей стала тема так называемых PEP. Этой теме удалось затмить даже войну в Израиле и очередное обострение на фронте. Традиционно эта дискуссия поделила украинцев на два ожесточенных лагеря: те, кто категорически против нового закона, и те, кто за.

Бывшие и действующие топ-чиновники, так называемые лидеры общественного мнения и просто неравнодушные украинцы начали активно обсуждать новую законодательную инициативу власти об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц. А также искать подводные камни и примерить ситуацию под себя. 24 Канал проанализировал дискуссию и объясняет самые спорные моменты истории с PEP, отвечая на самые популярные вопросы.

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Что такое ПЭП и как расшифровывается Это аббревиатура, расшифровывающаяся как Politically Exposed Persons, то есть политически значимые личности. Таким образом, на русском вариант должен звучать ПЗЛ, однако, сейчас закрепился именно англоязычный вариант или даже его локализация – ПЭП. Дальше мы так этот термин и будем употреблять.

Кто такие ПЭП и сколько их всего?

Политически значимые личности – термин широкий и общий, но закон его сужает и определяет список. Это действующие и уже бывшие украинские чиновники. По оценкам заместителя главы Антикоррупционного комитета Ярослава Юрчишина, это около 10 – 15 000 человек.

Все они попадают под усиленный финансовый контроль, который, как предполагается, должен сделать или существенно снизить коррупционные риски, связанные с пребыванием во власти.

Украинский закон определяет их как лиц, выполняющих "значимые публичные функции".

Кто из топ-чиновников считается ПЭП

президент, премьер-министр, члены Кабмина и их заместители;

руководители и заместители постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом (сейчас – Офис Президента) и Госуправления делами;

госслужащие, руководители аппаратов госорганов, не являющиеся госслужащими, должности которых относятся к категории "А";

секретарь и заместители секретаря СНБО;

народные депутаты;

глава и члены правления НБУ, члены Совета НБУ;

главы и судьи Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов; члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

генпрокурор, главы СБУ и НАПК, директора НАБУ, ДБУ, БЭБ и их заместители; руководители органов прокуратуры, областных территориальных органов СБУ, главы и судьи апелляционных судов;

глава и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, Антимонопольного комитета, Счетной палаты, ЦИК и других государственных коллегиальных органов;

послы;

высшие военные должности;

руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий или компаний с долей государства более 50%;

члены руководящих органов политических партий.

А как же родственники ПЭП?

Статус ПЭП также получают ближайшие родственники всех выше названных лиц, то есть родители, муж или жена, дети (в частности, усыновленные), а еще зять или невестка.

Закон также распространяется на связанных лиц, имеющих совместное с ПЭП (или созданное для его выгоды) бенефициарное владение юридическим лицом или трастом, а также те, которые имеют любые другие тесные деловые связи с ПЭП.

Почему и зачем ввели механизм ПЭП?

Вообще-то это произошло не в октябре 2023 года, а гораздо раньше. Прямо сейчас пришла "расплата" за праздник непослушания в ноябре 2022 года. О нем – рассказываем ниже.

Украина, несмотря на военное положение и длительную российскую агрессию, сейчас стремительно проходит через процесс евроинтеграции.

Наличие института ПЭП и контроля над ним является практикой законодательства стран ЕС и обязательным условием вступления в Европейский Союз. Фактически принятие соответствующего закона открывает Украине путь к началу переговоров непосредственно о вступлении. Кроме того, контроль над аппетитами ПЭП является требованием МВФ, одного из важнейших доноров украинского государства. Таким образом, следует понять, что у депутатов просто не было другого выбора.

Украина начала процесс интеграции норм, касающихся ПЭП, не сейчас, а еще в 2019 году. В 2020 году вступил в силу "Закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" (он же – № 361-ІХ). Он предусматривал пожизненный статус и контроль.

361-ІХ). Он предусматривал пожизненный статус и контроль. Закон претерпел изменения в ноябре 2022-го – депутаты решили "незаметно пропетлять", а потому ограничили срок действия статуса ПЭП на 3 года после окончания срока полномочий. При этом эти изменения произошли в формате "экспромта" – у народных депутатов стихийно возникло большинство и они приняли соответствующие правки, ранее отклоненные профильным комитетом.

Инициатором спонтанного голосования выступил бывший ОПЗЖ-ник Григорий Мамка, внесший голосом в зале несколько правок. Инициатива недавнего соратника Кивы и Рабиновича нашла отголос в сердцах других его коллег из других фракций.

Понять депутатов было нетрудно: многие из них были очень напуганы необходимостью оставшуюся жизнь жить тайком, а как они любят жить – мы хорошо знаем по многочисленным журналистским расследованиям.

Инициатива депутатов (а на самом деле –произвол) нарушала стандарты Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), а потому в ситуацию вмешались евробюрократы, которые потребовали, чтобы Украина вернулась к базовым настройкам закона о РЭР. Что, собственно, и произошло 17 октября 2023 года, когда Радой был принят законопроект №9269-д, вернувший "пожизненное" для отечественных политически значимых лиц.

Таким образом, справедливость и прозрачность были восстановлены, а очередной барьер на пути вступления в ЕС был устранен. И на этом можно завершать наш материал, но, конечно, возникли нюансы и подводные течения, мифы, опасения и предостережения.

Почему инициатива ПЭП не всем нравится

Юридическая фиксация соответствующего механизма контроля над политической элитой понравилась далеко не всем. Опасения политической элиты, конечно, не озвучивались в формате "как теперь нам воровать или получать взятки?", они были завернуты в цивилизованную обертку и имели форматы предостережения.

Конечно, далеко не все украинские политики или чиновники подвержены коррупции, большинство из них живут честно, однако и они не рады изменениям.

Самые распространенные "предостережения" по ПЭП

Закон о РЭР отпугнет от государственной службы действенных профессионалов, которые теперь уйдут в частный сектор;

Закон не решит проблему, а создаст еще больший теневой сектор. тайных жен, тайные бизнесы и тайное состояние.

тайных жен, тайные бизнесы и тайное состояние. Закон вообще нарушает "самое святое" – Конституцию, потому что якобы имеет обратное действие.

Конституцию, потому что якобы имеет обратное действие. Закон не только закрывает путь в политику лицам типа депутата Дубинского с его невероятным количеством неизвестно за какие деньги купленных автомобилей, но и открывает возможность для "легальных" репрессий власти против политических оппонентов.

Сам статус ПЭП уже сам по себе создает немало неудобств его носителю, ведь банки или финансовые учреждения часто, так сказать, "страхуют риски", поэтому просто не хотят иметь дел с таким лицом. То же касается частных компаний – для них наличие ПЭП несет риск усиленного финмониторинга и внимания со стороны профильных структур.

Большинство этих тезисов нивелируются просто после прочтения закона. К примеру, мониторинг распространяется не на всех госслужащих, а только на топов –категорию "А". Украинские законодатели не перегнули палку и не создали юридического монстра Франкенштейна, новый закон достаточно типичен для ЕС, отвечает рекомендациям FATF (для придирчивых – рекомендации №№ 12 и 22 ) и не содержит никаких перегибов.Более того, в Европе законодательство по отмыванию средств значительно строже. Раскритикованная в соцсетях "обратность" является фикцией, ведь учет событий прошлого – привычная практика, никто не считает неконституционной кредитную историю личности.

Другие же опасения – это уже вопрос не к закону, а к власти вообще. И здесь проблема гораздо шире.

Конкретные примеры проблем ПЭП

Рассмотрим конкретный пример. О негативных аспектах жизни в статусе ПЭП рассказала бывшая глава Фонда госимущества, а ныне член Наблюдательного Совета ПАО "УкрТатНафта" Ольга Батова.

Батова объяснила свои проблемы, которые у нее были из-за статуса. Ее сообщение стало вирусным и в комментариях к нему завязалась профильная дискуссия между сторонниками и противниками закона.

, сейчас проблемы Батовой можно решить. Чиновница писала, что не могла оплатить эквивалент 5 000 долларов на лечение.В настоящее время Нацбанк смягчил требования –расширен лимит финансовых операций без предоставления объяснений источникам состояния в одном учреждении. Вместо 200 000 гривен в квартал теперь это 400 000 гривен в месяц.

Безусловно, рациональное зерно в некоторых предосторожностях есть, однако там и мифологизация и манипуляции, что в сочетании с эффектом фейсбука, предусматривающего формат истерии, создает негативный фон закона. При этом в сообщении той же госпожи Батовой основной проблемой являются напуганные финмониторингом банки и бизнесы. Фактически это они создают описанные проблемы, а не сам закон.

То есть речь идет о более широкой проблеме – внедрение важного института, а значит – разъяснительная и практическая работа. И здесь говорится не только о частном секторе, но и о властных структурах, для которых ранее налоговые и другие проверки выступали как источник обогащения.

Фактически это часть антикоррупционной трансформации государства. То есть, данный закон должен положить начало всестороннему процессу искоренения коррупции в государстве. Собственно, что и происходило в ЕС.

Борьба с мифами и манипуляциями

Развеивать мифы взялся лично глава Национального банка Андрей Пышный. У себя в фейсбуке он опубликовал большой лонгрид, в котором объяснил основные нюансы и опроверг мифы закона о ПЭП.

Опровержение основных манипуляций

Не стоит бояться финмониторинга – эта норма действует не только для ПЭП, но и для всех граждан.

– эта норма действует не только для ПЭП, но и для всех граждан. Также в законе прописана градация ПЭП. Может быть присвоен низкий, средний и высокий уровень риска (последний назначается только иностранным ПЭП), согласно этому банки могут осуществлять финансовый мониторинг.

Банк не будет пожизненно мониторить ПЭП и не собирается наказывать пожизненными усиленными проверками. Закон предусматривает, что усиленный мониторинг применяется к лицу только в течение первого года после ухода с должности. Но если у вас есть оффшоры, вы не можете объяснить происхождение средств – не жалуйтесь.

Через 12 месяцев после того, как ПЭП перестал выполнять значимые публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих ПЭП, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга, как к любому другому клиенту. Никто не собирается наказывать ПЭП какими-то пожизненными усиленными проверками,

– Андрей Пышный объясняет нюансы закона о ПЭП.

Банки будут изменять формальный подход к установлению всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Сейчас в банках действует "презумпция виновности", ведь им просто лень проводить анализ по каждому такому лицу – это должно быть искоренено, и именно тогда произойдет "улучшение", а это значит, что проблем, подобных тем, с которыми столкнулась Батова, уже не будет.

Если финучреждения будут отказываться применять рискованно-ориентировочный подход, они рискуют получить существенные штрафы – до 1,7 млн грн для небанковских финансовых учреждений и до 10 млн грн – для банков.

Изменения могут быть неприятными, потому что они влияют на привычную реальность, хотя такие нормы существовали с 2020 по 2022 год. Но без перемен не будет прогресса. Именно сейчас мы коренным образом меняем в принципе отношение к категории РЭР в стране,

– глава Нацбанка Андрей Пышный объясняет цель нового закона.

Кстати, с 2024 года украинские банки начнут обмениваться с европейскими информацией об операциях своих клиентов. Это касается также налоговой службы. Таким образом, украинцы смогут сравнить отношение к ПЭП дома и на выезде.

Таким образом, если мы хотим в Европу, то должны действовать так, как в Европе. И это касается не только Венской оперы или фантастического кофе в Братиславе, но и обязательств. Кстати, не стоит забывать, что евроинтеграция закреплена у нас в Конституции.