Что указывает на то, что именно Россия атаковала Краматорск: Лещенко привел множество признаков

Россияне выпустили ракету по железнодорожному вокзалу Краматорска, где эвакуации ждали тысячи человек. Оккупанты цинично пытаются переложить вину за свои зверства на ВСУ, но их ложь разбивается об очевидные факты

Журналист Сергей Лещенко четко объяснил, что указывает на российский след в этой трагедии. Он подчеркнул, что захватчики непременно понесут ответственность за жестокое нападение.

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Сообщения в телеграм-каналах оккупантов

Накануне ночью телеграм-каналы, связанные с оккупационными войсками, начали публиковать сообщения о том, что они не рекомендуют местным жителям эвакуироваться из Славянска или Краматорска через железнодорожные вокзалы. Одна из таких публикаций появилась в сети 7 апреля около 23:00. Трагедия произошла утром на следующий день.

Такие сообщения ночью перед ударом публиковали российские оккупанты / Скриншот

Сначала россияне говорили, что "работают по ВСУ"

Уже после ракетного удара другой телеграм-канал, связанный с оккупационными властями, опубликовал следующее сообщение: "10 минут назад – прилет по железнодорожному вокзалу Краматорска. Работают по скоплению ВСУ". Еще один телеграм-канал показал стоп-кадры с места трагедии, опять же – с упоминанием об атаке по украинской армии. Впоследствии, конечно, эти сообщения удалили, но остались скриншоты.

Оккупанты "хвастались" нанесенным ударом / Скриншот

Пуск ракеты попал на видео

На российский след указывает и то, что в 10.25 в одном из телеграм-каналов появилось видео пуска ракеты с оккупированного Шахтерска. Отметим, что оттуда до Краматорска – примерно 140 километров.

Публикация в росСМИ

Провластное российское издание "РИА-Новости" написало о взрыве в 10:25. Это при том, что первые сообщения в чатах в соцсетях начали появляться на 5 минут позже. Как оказалось, эту публикацию запланировали заранее с помощью сервиса отложенных сообщений.

То есть они имели возможность опубликовать эту информацию раньше, чем она появилась перед широким кругом,

– подчеркнул Лещенко.

"За детей" на ракете

Журналист вспомнил и о надписи на ракете, нанесшей удар по Краматорску. "За детей", – было написано там на русском языке. "Такое крайне маловероятное было бы сделано украинскими военными, если бы даже в больном воображении мы могли бы подумать об их злонамеренных намерениях", – подчеркнул Лещенко.

Выводы расследователей CIT

По состоянию на вечер 8 апреля количество жертв российской атаки по Краматорску возросло до 52. В больницах с ранениями – 109, некоторые в тяжелом состоянии.

Своим анализом с места падения снаряда поделились и представители Conflict Intelligence Team. Они изучают военные преступления по косвенным признакам. Так вот, расположение ракеты на земле указывает на то, что ее запустили именно с территории оккупированной Донбасса.

Кроме того, в CIT опровергли информацию российских источников о том, что комплексов "Точка-У" якобы нет на вооружении у оккупантов. В конце 2021 года, например, местное телевидение показало их в одном из репортажей о 47-й ракетной бригаде 8-й армии России (она дислоцирована к востоку от Донбасса).

"Также известно об использовании вражеской армией комплексов "Точка-У" на Киевском направлении. Эшелон с пусковыми установками со знаком российских оккупантов "V" был снят в Гомеле при выводе войск из Киевской области", – подчеркнул Лещенко.

Брифинг Сергея Лещенко за 8 апреля: смотрите видео