"Защита от коалиции зла": обозреватель объяснил, что Украина предоставляет США

Военный обозреватель Василий Пехньо отверг обвинения в отсутствии вклада Украины в отношения с США. По его словам, именно Украина защищает западную цивилизацию и сдерживает коалицию зла.

Во время эфира на 24 Канале аналитик обратил внимание на взаимную выгоду партнерства. Василий Пехньо назвал упреки в отсутствии украинской помощи откровенно циничными и предостерег от нормализации подобных заявлений.

Сдерживание масштабного конфликта

Обозреватель отметил, что главный вклад нашей страны – это прямое сдерживание альянса в составе России, Ирана и Северной Кореи. Это дает демократическому миру драгоценное время, чтобы перестроить собственную оборонную промышленность с учетом реалий будущих столкновений.

Мы обеспечили защиту западной цивилизации. Украина дает возможность всему миру и американцам адаптироваться к условиям будущего глобального конфликта. Западный мир перенимает украинский опыт и испытывает свое оружие в реальных условиях,

– отметил Василий Пехньо.

Ранее обозреватель подчеркивал, что на пятом году войны Украина значительно меньше зависит от прямой помощи США в разведке и вооружении. Пехньо не считает, что у нас будет что-то катастрофическое и драматическое, ведь на пятом году войны мы значительно меньше зависим от США, чем раньше. Многие наши компоненты, элементы вооружения, разведывательные возможности уже построены на связях, которые обходят США.

К тому же Украина не просто получает военную поддержку, но и регулярно делится с партнерами уникальным технологическим и цифровым опытом ведения войны. В частности, американские военные во время специальных учений в Мичигане уже испытывали украинские беспилотные катера Magura в качестве плавучих платформ для запуска FPV-дронов.