Столтенберг указал на важную деталь: что ускорит вступление Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Украину и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи от главы Альянса прозвучал четкий ответ, как Украине ускорить свое вступление в НАТО.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок озвучил 24 Каналу мнение, что Украина сейчас имеет прочные отношения с Альянсом. Однако наряду с тем Столтенберг назвал основную преграду для вступления Украины в НАТО.

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Необходимость политических реформ

Клочок рассказал, что Столтенберг отметил положительные изменения в Украине после саммита НАТО в Вильнюсе. Однако он также отметил, что Украине следует еще больше работать над политическими реформами и борьбой с коррупцией. Для НАТО политическая составляющая также очень важна.

Украина движется активно по вопросу интеграции самой оборонной системы страны в оборонной структуре НАТО. Столтенберг говорит о переходе от двухэтапного к одноэтапному процессу. Это означает упрощение отношений Украины и НАТО,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Коммуникация с НАТО

По его словам, очень важным было создание совета "Украина – НАТО". Президент нашего государства Владимир Зеленский уже даже созвал заседание этого совета. На нем, в частности, обсуждался вопрос скорейшей передачи Украине систем ПВО на фоне массированных российских обстрелов.

"Конечно, еще большое значение придается программе оперативной совместимости, о которой я говорю. Определенное движение происходит. Впрочем, несмотря на все, сегодня мы должны понимать, что НАТО не имеет политического решения относительно нашего членства", – отметил Клочок.

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