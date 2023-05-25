Задымление на Крымском мосту – попытка его спасти: оперативная сводка от Свитана
За день 24 мая в районе Крымского моста можно было наблюдать густой дым. Это не учения, это попытка россиян скрыть его от украинских ракет.
Об этом в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Сами же оккупанты свой дым объясняли "учениями".
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Задымление на Крымском мосту
На территории Крымского полуострова постоянно возникает "хлопок". Преимущественно его туда доставляют БПЛА, но в Феодосийском районе была и ракета. Ее заметила российская система ПВО С-300, которая решила, что это удар по Крымскому мосту.
Дым на Крымском мосту / Kerch.FM
Россияне решили оградить мост задымлением. Это верно с военной точки зрения, ведь так ракете труднее найти свою цель. Однако с мостом эта история не работает, потому что ветер быстро развеивает дым. Да и мост сам по себе объект достаточно большой и ракета может увидеть его с помощью тепловизионных датчиков.
Ракета, которая шла 24 мая в Феодосию, была не для Крымского моста. Она нашла свою цель в Феодосийском районе. Там стоит С-300 в районе Пионерского, скорее всего, что-то подтянули к Крымскому мосту,
– отметил Свитан.
Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении
Если говорить о боях на Бахмутском направлении, можно увидеть продвижение ВСУ. Однако наши войска сейчас наступают для того, чтобы иметь лучшие оборонительные позиции. В частности, хорошие оборонительные рубежи можно обустроить в районе реки Бахмутки.
Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении / Скриншот Deep State Map
В общем, заметно, что ВСУ движутся высотами возле водоемов в направлении Горловки. Поэтому это веерное движение. Наши командиры грамотно продумали такие действия, это хороший ход со стороны ВСУ.
Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео
Немецкие танки для прорыва
Перед контрнаступлением Германия решила усилить ВСУ еще большим количеством танков. Пообещала поставить в ближайшее время более 100 танков Leopard 1. Это полноценный танковый батальон или 4 механизированных бригады. Такими силами можно совершить качественный прорыв, в частности, например, в направлении Токмака или Пологов.
Оккупированный Юг Украины / Скриншот Deep State Map
Примечательно, как Германия уже стала одной из стран, которая нам помогает наиболее. Где-то наравне с Великобританией. В частности, Берлин обещает уже и крылатые ракеты среднего радиуса действия, такие как Storm Shadow. В целом, в Европе уже все страны, кроме Венгрии, очень сильно помогают нашему государству.
Ситуация в Крыму: последние события
- В России официально заявили об атаке беспилотников на корабль-разведчик "Иван Хурс". Так называемая атака, по их словам, произошла, когда корабль прошел Босфор.
- Оккупанты в Крыму жалуются на постоянный "хлопок". В частности, по словам российского главы Крыма Аксенова, за ночь на полуострове ликвидировали 6 БПЛА.
- В ГУР рассказали, что Крымский мост сыграет немаловажную роль во время освобождения полуострова. В частности, отвечая на вопрос, будет ли Украина уничтожать Крымский мост, ответили, что оставят его как путь для бегства россиян.