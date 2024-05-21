Захватить или окружить Харьков не смогут: что задумали россияне

Оккупанты создали два плацдарма на Харьковском направлении. Это места, с которых враг сможет наступать дальше.

Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что, если их соединить, то это будет ширина наступления дивизии. Пока враг привлек не более 15% своих сил.

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"Они сейчас готовятся. Приостановлены наступательные действия, линия фронта стабилизирована, но задача россиян – согласно учебникам", – подчеркнул Гетьман.

Первой частью задач врага было создать плацдарм соответствующего размера, с которого можно потом вести наступление, подтянуть силы и попытаться продвигаться дальше. Не является большой тайной, что оккупанты пытаются как можно ближе подойти к Харькову. Все, чтобы держать этот город под прицельным артиллерийским огнем.

Захватчики прекрасно понимают, что таким количеством сил и средств как одна дивизия они не смогут захватить или окружить этот город. Однако, пытаться подойти к Харькову – они будут.

Их действия просматриваются довольно прозрачно, и они действуют согласно обычным военным правилам. Понятно, что они делают и что они планируют делать,

– сказал майор запаса.

Ветеран российско-украинской войны убежден, чтобы захватить этот город, надо большое количество сил и средств. Харьков – очень сложный. Там есть три уровня – этажи, асфальт и подземная коммуникация.

"Это как большая крепость. Они прекрасно понимают, что для того, чтобы захватить такой город, сколько надо сил и средств. Ничего они там не захватят и окружить не смогут", – отметил майор запаса.

Какая ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

Вторая волна наступления

Сейчас противнику 20 – 30 километров до Харькова. Захватчики хотят продвинуться на 10 – 15 километров ближе. Так они смогут обстреливать Харьков из артиллерии. Впрочем, не факт, что оккупанты это обязательно будут делать и не факт, что им удастся продвинуться.

Гетьман считает, что сейчас закончилась первая волна наступления врага. В то же время стоит ожидать второй.

"Мы все знаем, что они будут подтягивать резервы. Ожидали, что в конце мая – начале июня будет наибольшее обострение на фронте. Вероятнее всего, одним из мест обострения – это будет Харьковское направление", – сказал ветеран российско-украинской войны.

Россия наступает на Харьковщине