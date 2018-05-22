"Путин на грани": интервью с британским полковником о том, что может добить Россию

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Россия все еще не готова договариваться о завершении войны и всячески пытается выкрутиться из ситуации, в которой уже точно загнана в тупик. Несмотря на это, стоит помнить, что "загнанная в угол крыса – опасна".

Диктатор Владимир Путин политически уже находится на грани, как и его войска. Если Украина и в дальнейшем сможет поддерживать боеспособность – стоит ждать значительных изменений и на фронте, и внутри России.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм. Он также проанализировал возможности врага относительно наступления – читайте далее в материале.

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"Из-за этого Путин попал в ловушку": что показали переговоры в Стамбуле

Российский диктатор Владимир Путин не приехал на переговоры с Украиной в Стамбул, хотя сам предложил их. Почему он так боится лично встретиться с Владимиром Зеленским?

Я думаю, президент Зеленский вывел Путина на чистую воду. Путин вызвал его на встречу, но не ожидал, что Зеленский действительно приедет и приложит к этому столько усилий.

Послание Путина было для Дональда Трампа, а Зеленский тактически его перехитрил. Трамп сказал, что Путин придет на встречу, только если будет он сам. Однако на самом деле это поставило только Путина в неудобное положение, а также команду Трампа. Президент США пока не знает, как с этим справиться.

Я не думаю, что Путин вообще собирался прийти на эту встречу. Он, вероятно, и не ожидал, что действительно произойдет то, что он предложил.

Он сделал это поспешно – сразу после встречи Трампа с президентом Зеленским в Ватикане, а также визитов Дональда Туска, Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и нового канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев, всей "Коалиции желающих", а затем звонка Трампа с попыткой добиться перемирия на 30 суток.

Потом была пресс-конференция Путина, на которую он сам опоздал почти на два часа. Думаю, это была импульсивная реакция, потому что он просто не хотел идти на встречу.

Интервью с Филиппом Ингрэмом: смотрите видео

Вы вспомнили ночную пресс-конференцию Путина после европейского ультиматума о 30-дневном перемирии в Украине. Не кажется ли вам, что Путин оказался в ловушке, созданной европейскими лидерами и Зеленским, и не знал, что делать дальше?

В этой ловушке оказались два человека. Главный из них – президент Путин. Нужно быть осторожными. В английском языке есть поговорка: "Загнанная в угол крыса опасна". Поэтому за ситуацией нужно внимательно следить.

Второй человек, которого тоже загнали в угол, это Трамп, потому что его позиция относительно того, кого он поддержит, была непредсказуема. Мы помним шокирующий инцидент в Овальном кабинете, когда вице-президент Америки Джей Ди Вэнс внезапно атаковал президента Зеленского, а Трамп поддержал эту атаку.

Однако потом было примирение на похоронах Папы в Ватикане, знаковое фото Трампа и Зеленского, которые сидят, склоняясь друг к другу в диалоге. Казалось, это изменило мнение Трампа, но этого было недостаточно.

И тут на помощь пришли визиты европейских лидеров, виртуальная встреча "Коалиции желающих" и телефонный звонок Трампу. Все это загнало Трампа в угол, в то время как действия Путина лишь ставят Трампа в неловкое положение, и он, похоже, не знает, что делать дальше.

Путин направил в Стамбул делегацию низкого уровня для переговоров с Украиной, американцами и европейскими союзниками. Вы считаете это личным посланием Трампу?

Я думаю, это неправильная оценка всей ситуации. Даже если Трамп и не собирался присутствовать. Он говорил, что может появиться делегация, которую отправили россияне – она вообще не соответствовала уровню американской делегации, которая там была.

Там были Марко Рубио, госсекретарь, генерал Кит Келлог, высшие должностные лица из Украины. А также Стив Уиткофф, который встречался с Путиным минимум 3 раза. Это была очень высокопоставленная американская делегация, которая внимательно наблюдала за процессом.

Зеленский приехал с делегацией и готов к диалогу, а Россия прислала неуполномоченных представителей. Думаю, это серьезная ошибка и просчет с их стороны. Я надеюсь, что скоро станет понятно, что будет делать Трамп дальше.

Однако, что не менее важно, после визитов Мерца, Туска, Стармера и Макрона в Киев, которые запустили весь этот процесс, нам нужно, чтобы они теперь проявили решительность. Особенно новый канцлер Германии должен признать, что никаких изменений со стороны Путина не произошло, и сделать очень смелое заявление о том, какой уровень поддержки получит Украина и какие новые санкции будут введены.

У Трампа есть тактика в отношении Путина

Не думаете ли вы, что Трамп может отвернуться от Путина только после личной встречи с ним, которая может провалиться, если обе стороны не достигнут никаких результатов?

Да, я думаю, что Трамп попытается именно так поступить. Он будет использовать это как тактику. Однако я ожидаю, что он будет посылать тонкие сигналы, едва заметные угрозы Путину.

Если тот не сядет за стол переговоров о мире, то американцы "снимут перчатки" и окажут большую поддержку Украине и международному сообществу.

Пока таких сигналов мы не слышали, но Трамп недавно вернулся из насыщенной поездки на Ближний Восток. Обычно он проводит выходные, играя в гольф, поэтому сделает ли он заявление до того, как пойдет на поле, или подождет до понедельника, знает только сам Трамп.

По вашему мнению, не вывел ли Трамп Путина на чистую воду после переговоров в Стамбуле?

Я не думаю, что сейчас Трамп это сделал. Он и его команда находятся в неудобном положении, и я думаю, что он ждет, чтобы собраться с командой и вместе решить, каким будет следующий ход.

Он понимает, что ситуация очень опасна. Если он полностью поддержит Украину, то даст очень четкий сигнал России, и придется поддерживать эту позицию в течение всего срока своего президентства.

Я видел в соцсетях заявление Трампа, где он сказал, что в ближайшие 2 – 3 недели выйдет что-то, связанное с улучшением глобальной безопасности. Будет ли это касаться Украины, Ближнего Востока, Китая или Индии с Пакистаном? Он не уточнил. Интересно, что он все еще пытается добиться мира, хотя, вероятно, ради личных интересов и мечты о Нобелевской премии мира.

Как вы думаете, сможет ли Путин долго держать Трампа на крючке в течение следующих недель?

Я думаю, что Путин будет пытаться сохранять с Трампом переговоры с глазу на глаз настолько долго, насколько сможет. Нужно помнить, что каким бы ни был наш взгляд на Путина и его тактики, он и вся российская команда – настоящие мастера манипуляций. А команда Трампа достаточно молодая и, я бы сказал, наивная, когда говорится о манипуляциях.

Достаточно вспомнить, как вел себя Уиткофф во время визитов в Кремль. Это выглядело не лучшим образом, и демонстрирует определенную дипломатическую наивность. Я не вижу серьезной силы даже в таких людях, как Рубио, то есть среди ближайших советников Трампа.

Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, вся российская верхушка, мастера в этих играх, и команда Трампа этого пока не понимает. В какой-то момент Трамп осознает, что его используют, и ему станет очень неловко. И это, думаю, будет хорошей новостью для Украины.

Трамп имеет 3 серьезных инструмента давления на Россию

А какими вы видите его следующие шаги, если он, наконец, поймет, что Путин его унизил? Говорится только об экономических санкциях, или вы надеетесь, что и военная поддержка станет приоритетом в Белом доме?

Да, я надеюсь, что когда Трамп поймет, что Путин его использует и специально ставит в неудобное положение, он резко увеличит военную помощь Украине. Это будет четкий сигнал от Трампа.

У него три варианта:

первый – увеличить военную поддержку Украины и продолжать ее до начала мирных переговоров с Россией;

– увеличить военную поддержку Украины и продолжать ее до начала мирных переговоров с Россией; второй – помочь европейским и международным усилиям по остановке теневого флота, российских нефтяных танкеров и других подобных операций России по всему миру;

– помочь европейским и международным усилиям по остановке теневого флота, российских нефтяных танкеров и других подобных операций России по всему миру; третий – ввести новые санкции, но не просто усилить давление на Россию, а начать санкции против компаний и стран, которые принимают российские товары, нефть и газ, например, индийских и китайских компаний, а также тех, кто поставляет России материалы, которые могут использоваться в военных целях, как многие китайские компании.

Итак, у Трампа есть 3 серьезных инструмента, которые могут очень сильно навредить России. Надеюсь, он начнет их применять.

"Тогда российские элиты выпадут с 9 этажа"

Как вы считаете, хочет ли Путин заключить перемирие до конца этого года? И что об этом думают люди из его окружения?

Я думаю, что Путин хотел бы установить перемирие, но только на своих условиях. Ему нужно время для отдыха, для восстановления своей армии. Ему нужно время, чтобы подтянуть больше людей к передовой, доставить туда технику, накопить запасы боеприпасов и снабжения. Он хочет сделать это при условии, что Украина не будет делать то же самое.

Я не думаю, что Путин хочет закончить войну с замороженными фронтами. Он, по-прежнему, наивно уверен, что сможет захватить всю Украину и свергнуть украинское правительство.

Что это значит? Что его ближайшее окружение продолжает поддерживать его и подкармливать такими идеями. Я разговаривал с несколькими людьми, которые знают Путина гораздо лучше меня и близко общаются с его окружением. Они уверены, что решение принимает только Путин, а другие боятся ему противостоять. А потеряв благосклонность, можно и из окна 9 этажа выпасть. Поэтому они продолжают поддерживать Путина и все, что он делает.

Среди российской элиты нет массового протеста против политики Путина. Многие олигархи хотели бы вернуться к обычному бизнесу, чтобы продолжать зарабатывать как можно больше нелегальных денег и возобновить свою роскошную жизнь на Западе.

Однако они понимают, что этого не произойдет, пока Путин не будет доволен окончанием войны. А для Путина война закончится только в случае поражения Украины, чего, я считаю, никогда не произойдет.

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Когда у России начнутся проблемы

На ваш взгляд, как долго Путин сможет еще продолжать войну без перемирия и без времени на отдых и перегруппировку войск?

Я считаю, что Путин сейчас очень устал. Его войска также устали. Политически он тоже на грани. Но обычные люди еще не почувствовали настоящего удара. Жители Москвы и Санкт-Петербурга пока что особо не пострадали.

Пока что в основном страдают жители самых бедных и самых отдаленных регионов России. Однако уже в конце 2025 года и в 2026 году экономический удар будут чувствовать уже даже в европейской части России.

Это заставит людей еще больше задуматься над тем, что происходит. Украинские атаки на российскую инфраструктуру, нефтяные объекты, военные цели, аэродромы – все это вызовет больше вопросов у россиян.

Кроме того, Россия уже исчерпывает запасы военной техники. Теперь она все больше полагается на технику из Северной Кореи. Около 80% боеприпасов поставляются именно оттуда. Также идут переговоры с Ираном о поставках баллистических ракет и другой военной техники. Не только "Шахедов".

Для меня это говорит о том, что Путин находится в очень сложном положении. Если санкции оборвут эти каналы поставки, то ситуация для Путина станет критической.

Я ожидаю, что это произойдет естественным образом в период с начала и до конца 2026 года. В военной терминологии это называется точкой кульминации. Моментом, когда он больше не сможет вести наступательные действия.

Если Украина сможет дальше наращивать производство вооружения и поддерживать боеспособность, то мы увидим значительные изменения и успехи. Не только на фронте, но и внутри России.

Оказался ли Путин в сложном положении? Если он согласится на перемирие на условиях Украины, то столкнется с жестким давлением со стороны силовиков и военных. Если же не примет перемирие от Украины и Европы, то война продолжится. И тогда будет давление от самих россиян из-за проблем с экономикой.

Вы абсолютно правы. Он находится в очень сложном положении. Вряд ли он выживет, если продолжит войну. Давление внутри России усилится. В то же время он сможет выжить, если остановит войну. Но это будет непросто.

Если он остановит войну, то сможет объявить о победе. Но придется сокращать войска.

Вариант "А": правда о фронте все равно всплывет.

правда о фронте все равно всплывет. Вариант "Б": многие солдаты, которые прошли через насилие и боевые действия, имеют психические проблемы. Они вернутся в общество, где раненым не оказывают даже базовой медицинской помощи. Это приведет к росту преступности и серьезным социальным проблемам. Особенно вокруг Москвы.

Путин считает, что ему нужно продолжать войну на своих условиях, чтобы сохранить власть. Именно здесь президент Зеленский сделал мастерский ход. И его поддерживают европейские лидеры.

Следующие шаги должны быть очень осторожными. Если загнать крысу в угол и продолжать на нее давить, не оставляя выхода и не убивая быстро, то это приведет к очень опасным последствиям. Мы живем в непростое и все более опасное время.

Вы только что упомянули об оккупантах, которые могут тоже давить на Кремль. Немецкое издание Bild сообщило, что военные будут главной проблемой для российского правительства в случае перемирия. Они могут, например, повторить мятеж Пригожина в Москве, если возникнет новый лидер, который выступит против Путина. Возможен ли такой вариант?

Да, я согласен с анализом Bild. Если оккупанты вернутся, то Россия будет вынуждена начать выплачивать им обещанные пенсии, оплачивать медицинские счета, помогать семьям и обеспечивать образование для детей.

Все те обещания, которые Россия давала, чтобы привлечь людей в армию, внезапно лягут тяжелым бременем на экономику. Это усиливает реальное давление на Путина. Думаю, определенным образом он это понимает, но пока продолжает верить в военную победу.

Поэтому эта проблема пока не занимает много места в голове. Настоящее осознание того, что выиграть невозможно, еще впереди. Надеюсь, оно придет уже в конце этого года. А точно – к середине или концу 2026 года.

Возможно ли масштабное наступление России летом

По данным CNN, Россия все еще пытается собрать большие силы для новой масштабной наступательной операции на Востоке Украины или других районах фронта. Также CNN сообщает, что это наступление может начаться уже этим летом. Как вы это прокомментируете?

Я не видел подробной информации по этому поводу и попробую разобраться. Но я не думаю, что Россия имеет возможность сейчас сформировать такую большую армию. Если бы было так, они бы уже это сделали. Возможно, Россия попытается привлечь части из Северной Кореи или что-то подобное.

Но пока россияне не продемонстрировали тактических возможностей для формирования большой силы, которая способна эффективно действовать на фронте. Из-за больших потерь они не имеют достаточного количества опытных военнослужащих, чтобы такое организовать и управлять этим.

Также характер фронта изменился. Вот дроны. Их тоже совершенствуют. Особенно отмечу переход на дроны на оптоволокне. Другие технологические достижения украинцев в этой области также существенно изменили линию фронта.

Теперь боевые контакты между войсками обычно происходят не на сотнях метров, как раньше, а на значительно больших расстояниях. Теперь это может быть на расстоянии до 10 километров. И это является угрозой даже для большой группировки. Еще стоит учитывать наличие у Украины различных дальнобойных средств поражения.

Я пытаюсь разобраться, на каких именно данных основывается CNN. Конечно, Россия ежегодно идет летом в наступление, когда почва становится пригодной для наступления бронетанковых подразделений. Теоретически это возможно, но на практике вряд ли это будет так, как пишут в заголовках.

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Способна ли Украина пойти в наступление

Не кажется ли вам, что ВСУ уже стабилизировали линию фронта?

Да, я считаю, что украинские войска проделали фантастическую работу по стабилизации линии фронта. Они смогли сдержать российские войска, которые по численности и оснащению на бумаге называют второй по силе армией мира.

При этом украинцы не дали россиянам создать локальное преимущество в воздухе на поле боя благодаря разработке новых технологий. Это изменило линию соприкосновения. Она перестала быть зоной, где действуют только средства прямого огня – танк, бронетранспортеры, пулеметы или личное оружие военных.

Они расширили эту зону до 5 – 10 и более километров, используя, в частности, FPV-дроны. Поэтому, я думаю, Украина переписала пособие по тактике, как стабилизировать и поддерживать оборонительную позицию. Следующий шаг – превратить это в то, что можно использовать в наступлении, чтобы отбросить противника назад.

Вы считаете, что Украина имеет достаточно ресурсов и людей для проведения контрнаступления на поле боя?

Я думаю, что Украина не сможет провести масштабное контрнаступление по всей линии фронта. Но она имеет возможность дезорганизовать российские войска в отдельных местах.

Мы уже видели это на примере украинского рейда в Курской области. Ничто не мешает повторить подобное в другом месте, снова дезорганизовав противника и создав шанс для прорыва.

Я не думаю, что Украина сможет собрать достаточно сил для прорыва и физического оттеснения российских войск по всему фронту без значительного увеличения поддержки Запада.

Но несколько локальных операций в разных местах могут настолько дезорганизовать российские позиции, что их оборона упадет. Это уже было в Херсоне, когда украинские войска загнали россиян к Днепру. Тогда им пришлось принимать решение о выводе войск на другой берег, чтобы избежать окружения.

Это возможно в будущем. Но война будет выиграна на операционном уровне. Победа зависит от тех действий, которые Украина ведет, чтобы не дать России вести свои тактические бои. Это операции, которыми руководит генерал Буданов и его команда. Они атакуют российскую нефтяную инфраструктуру, подрывая финансовую поддержку войны. Также они уничтожают военные заводы, лишая Россию возможности пополнять вооружение. Совершают удары по российским генералам в Москве, вызывая панику у высшего командования и нервозность из-за таких маневров Украины.

Украина атакует военные аэродромы глубоко внутри России, делая их уязвимыми и снижая стратегическую авиационную мощь России. Атаки на Черноморский флот практически лишили его боеспособности в Черном море.

Все эти тактики – это то, что в итоге заставит Путина сесть за стол переговоров и создаст условия для победы Украины.