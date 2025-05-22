Росія все ще не готова домовлятися про завершення війни та всіляко намагається викрутитись із ситуації, у якій вже точно загнана у глухий кут. Попри це варто пам'ятати, що "загнаний в кут щур – небезпечний".

Диктатор Владімір Путін політично вже перебуває на межі, як і його війська. Якщо Україна і надалі зможе підтримувати боєздатність – варто чекати значних змін і на фронті, і всередині Росії.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем. Він також проаналізував можливості ворога щодо наступу – читайте усе далі у матеріалі.

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"Через це Путін потрапив у пастку": що показали переговори в Стамбулі

Російський диктатор Владімір Путін не приїхав на переговори з Україною в Стамбул, хоч сам запропонував їх. Чому він так боїться особисто зустрітись з Володимиром Зеленським?

Я думаю, президент Зеленський вивів Путіна на чисту воду. Путін викликав його на зустріч, але не очікував, що Зеленський дійсно приїде і докладе до цього стільки зусиль.

Послання Путіна було для Дональда Трампа, а Зеленський тактично його перехитрив. Трамп сказав, що Путін прийде на зустріч, тільки якщо буде він сам. Однак насправді це поставило лише Путіна в незручне становище, а також команду Трампа. Президент США поки що не знає, як із цим впоратися.

Я не думаю, що Путін взагалі збирався прийти на цю зустріч. Він, ймовірно, і не очікував, що справді станеться те, що він запропонував.

Він зробив це поспішно – одразу після зустрічі Трампа з президентом Зеленським у Ватикані, а також візитів Дональда Туска, Еммануеля Макрона, Кіра Стармера і нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва, всієї "Коаліції охочих", а потім дзвінка Трампа зі спробою домогтися перемир'я на 30 діб.

Потім була пресконференція Путіна, на яку він сам запізнився майже на дві години. Думаю, це була імпульсивна реакція, тому що він просто не хотів іти на зустріч.

Інтерв'ю з Філіпом Інґремом: дивіться відео

Ви згадали нічну пресконференцію Путіна після європейського ультиматуму про 30-денне перемир'я в Україні. Чи не здається вам, що Путін опинився в пастці, створеній європейськими лідерами і Зеленським, і не знав, що робити далі?

У цій пастці опинилися дві людини. Головна з них – президент Путін. Потрібно бути обережними. В англійській мові є приказка: "Загнаний в кут щур небезпечний". Тому за ситуацією потрібно уважно стежити.

Друга людина, яку теж загнали в кут, це Трамп, тому що його позиція щодо того, кого він підтримає, була непередбачувана. Ми пам'ятаємо шокуючий інцидент в Овальному кабінеті, коли віцепрезидент Америки Джей Ді Венс раптово атакував президента Зеленського, а Трамп підтримав цю атаку.

Однак потім було примирення на похороні Папи у Ватикані, знакове фото Трампа та Зеленського, які сидять, схиляючись один до одного в діалозі. Здавалося, це змінило думку Трампа, але цього було недостатньо.

І тут на допомогу прийшли візити європейських лідерів, віртуальна зустріч "Коаліції охочих" і телефонний дзвінок до Трампа. Усе це загнало Трампа в кут, у той час як дії Путіна лише ставлять Трампа в незручне становище, і він, схоже, не знає, що робити далі.

Путін направив у Стамбул низькорівневу делегацію для переговорів з Україною, американцями та європейськими союзниками. Ви вважаєте це особистим посланням Трампу?

Я думаю, це неправильна оцінка всієї ситуації. Навіть якщо Трамп і не збирався бути присутнім. Він говорив, що може з'явитися делегація, яку відправили росіяни – вона анітрохи не відповідала рівню американської делегації, яка там була.

Там були Марко Рубіо, держсекретар, генерал Кіт Келлог, вищі посадовці з України. А також Стів Віткофф, який зустрічався з Путіним мінімум 3 рази. Це була дуже високопоставлена американська делегація, яка уважно спостерігала за процесом.

Зеленський приїхав із делегацією і готовий до діалогу, а Росія прислала неповноважних представників. Думаю, це серйозна помилка і прорахунок з їхнього боку. Я сподіваюся, що скоро буде зрозуміло, що робитиме Трамп далі.

Однак, що не менш важливо, після візитів Мерца, Туска, Стармера і Макрона до Києва, які запустили весь цей процес, нам потрібно, щоб вони тепер проявили рішучість. Особливо новий канцлер Німеччини має визнати, що жодних змін з боку Путіна не відбулося, і зробити дуже сміливу заяву про те, який рівень підтримки отримає Україна і які нові санкції буде запроваджено.

У Трампа є тактика щодо Путіна

Чи не думаєте ви, що Трамп може відвернутися від Путіна тільки після особистої зустрічі з ним, яка може провалитися, якщо обидві сторони не досягнуть жодних результатів?

Так, я думаю, що Трамп спробує саме так вчинити. Він використовуватиме це як тактику. Однак я очікую, що він надсилатиме тонкі сигнали, ледь помітні погрози Путіну.

Якщо той не прийде за стіл переговорів про мир, то американці "знімуть рукавички" і нададуть більшу підтримку Україні та міжнародній спільноті.

Поки що таких сигналів ми не чули, але Трамп нещодавно повернувся з насиченого візиту на Близький Схід. Зазвичай він проводить вихідні, граючи в гольф, тож чи зробить він заяву до того, як піде на поле, чи почекає до понеділка, знає тільки сам Трамп.

На вашу думку, чи не вивів Трамп Путіна на чисту воду після переговорів у Стамбулі?

Я не думаю, що наразі Трамп це зробив. Він і його команда перебувають у незручному становищі, і я думаю, що він чекає, щоб зібратися з командою і разом вирішити, яким буде наступний хід.

Він розуміє, що ситуація дуже небезпечна. Якщо він повністю підтримає Україну, то дасть дуже чіткий сигнал Росії, і доведеться підтримувати цю позицію протягом усього терміну свого президентства.

Я бачив у соцмережах заяву Трампа, де він сказав, що в найближчі 2 – 3 тижні вийде щось, пов'язане з поліпшенням глобальної безпеки. Чи стосуватиметься це України, Близького Сходу, Китаю або Індії з Пакистаном? Він не уточнив. Цікаво, що він все ще намагається домогтися миру, хоча, ймовірно, заради особистих інтересів і мрії про Нобелівську премію миру.

Як ви думаєте, чи зможе Путін довго тримати Трампа на гачку протягом наступних тижнів?

Я думаю, що Путін намагатиметься зберігати з Трампом переговори віч-на-віч настільки довго, наскільки зможе. Потрібно пам'ятати, що яким би не був наш погляд на Путіна та його тактики, він і вся російська команда – справжні майстри маніпуляцій. А команда Трампа досить молода і, я б сказав, наївна, коли мовиться про маніпуляції.

Досить згадати, як поводився Віткофф під час візитів до Кремля. Це виглядало не найкращим чином, і демонструє певну дипломатичну наївність. Я не бачу серйозної сили навіть у таких людях, як Рубіо, тобто серед найближчих радників Трампа.

Путін, Сєргєй Лавров, Дмітрій Пєсков, уся російська верхівка, майстри в цих іграх, і команда Трампа цього поки що не розуміє. У якийсь момент Трамп усвідомить, що його використовують, і йому стане дуже ніяково. І це, думаю, буде гарною новиною для України.

Трамп має 3 серйозні інструменти тиску на Росію

А якими ви бачите його наступні кроки, якщо він нарешті зрозуміє, що Путін його принизив? Мовиться лише про економічні санкції, чи ви сподіваєтесь, що і військова підтримка стане пріоритетом у Білому домі?

Так, я сподіваюся, що коли Трамп зрозуміє, що Путін його використовує і навмисне ставить у незручне становище, він різко збільшить військову допомогу Україні. Це буде чіткий сигнал від Трампа.

У нього три варіанти:

перший – збільшити військову підтримку України і продовжувати її до початку мирних переговорів із Росією;

– збільшити військову підтримку України і продовжувати її до початку мирних переговорів із Росією; другий – допомогти європейським і міжнародним зусиллям із зупинки тіньового флоту, російських нафтових танкерів та інших подібних операцій Росії по всьому світу;

– допомогти європейським і міжнародним зусиллям із зупинки тіньового флоту, російських нафтових танкерів та інших подібних операцій Росії по всьому світу; третій – запровадити нові санкції, але не просто посилити тиск на Росію, а почати санкції проти компаній і країн, які приймають російські товари, нафту і газ, наприклад, індійських і китайських компаній, а також тих, хто постачає Росії матеріали, які можуть використовуватися у військових цілях, як багато китайських компаній.

Отже, у Трампа є 3 серйозні інструменти, які можуть дуже сильно нашкодити Росії. Сподіваюся, він почне їх застосовувати.

"Тоді російські еліти випадуть з 9 поверху"

Як ви вважаєте, чи хоче Путін укласти перемир'я до кінця цього року? І що про це думають люди з його оточення?

Я думаю, що Путін хотів би встановити перемир'я, але тільки на своїх умовах. Йому потрібен час для відпочинку, для відновлення своєї армії. Йому потрібен час, щоб підтягнути більше людей до передової, доставити туди техніку, накопичити запаси боєприпасів і постачання. Він хоче зробити це за умови, що Україна не буде робити того ж самого.

Я не думаю, що Путін хоче закінчити війну із замороженими фронтами. Він, як і раніше, наївно впевнений, що зможе захопити всю Україну і повалити український уряд.

Що це означає? Що його найближче оточення продовжує підтримувати його і підгодовувати такими ідеями. Я розмовляв із кількома людьми, які знають Путіна набагато краще за мене і близько спілкуються з його оточенням. Вони впевнені, що рішення ухвалює тільки Путін, а інші бояться йому протистояти. А втративши прихильність, можна і з вікна 9 поверху випасти. Тому вони продовжують підтримувати Путіна і все, що він робить.

Серед російської еліти немає масового протесту проти політики Путіна. Багато олігархів хотіли б повернутися до звичайного бізнесу, щоб продовжувати заробляти якомога більше нелегальних грошей і відновити своє розкішне життя на Заході.

Однак вони розуміють, що цього не станеться, поки Путін не буде задоволений закінченням війни. А для Путіна війна закінчиться тільки в разі поразки України, чого, я вважаю, ніколи не станеться.

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Коли у Росії почнуться проблеми

На ваш погляд, як довго Путін зможе ще продовжувати війну без перемир'я та без часу на відпочинок і перегрупування військ?

Я вважаю, що Путін зараз дуже втомився. Його війська також втомилися. Політично він теж на межі. Але звичайні люди ще не відчули справжнього удару. Жителі Москви та Санкт-Петербурга поки що особливо не постраждали.

Поки що в основному страждають жителі найбідніших та найвіддаленіших регіонів Росії. Однак вже наприкінці 2025 року та у 2026 році економічний удар відчуватимуть вже навіть у європейській частині Росії.

Це змусить людей ще більше замислитися над тим, що відбувається. Українські атаки на російську інфраструктуру, нафтові об'єкти, військові цілі, аеродроми – все це викличе більше запитань у росіян.

Крім того, Росія вже вичерпує запаси військової техніки. Тепер вона все більше покладається на техніку з Північної Кореї. Близько 80% боєприпасів постачається саме звідти. Також йдуть переговори з Іраном про постачання балістичних ракет та іншої військової техніки. Не лише "Шахедів".

Для мене це говорить про те, що Путін перебуває у дуже складному становищі. Якщо санкції обірвуть ці канали постачання, то ситуація для Путіна стане критичною.

Я очікую, що це станеться природним чином у період із початку до кінця 2026 року. У воєнній термінології це називається точкою кульмінації. Моментом, коли він більше не зможе вести наступальні дії.

Якщо Україна зможе далі нарощувати виробництво озброєння та підтримувати боєздатність, то ми побачимо значні зміни та успіхи. Не лише на фронті, але й всередині Росії.

Чи опинився Путін у складному становищі? Якщо він погодиться на перемир'я на умовах України, то зіткнеться з жорстким тиском з боку силовиків та військових. Якщо ж не прийме перемир'я від України та Європи, то війна продовжиться. І тоді буде тиск від самих росіян через проблеми з економікою.

Ви абсолютно праві. Він перебуває у дуже складному становищі. Навряд чи він виживе, якщо продовжить війну. Тиск всередині Росії посилиться. У той самий час він зможе вижити, якщо зупинить війну. Але це буде непросто.

Якщо він зупинить війну, то зможе оголосити про перемогу. Але доведеться скорочувати війська.

Варіант "А": правда про фронт все одно спливе.

правда про фронт все одно спливе. Варіант "Б": багато солдатів, які пройшли через насильство та бойові дії, мають психічні проблеми. Вони повернуться у суспільство, де пораненим не надають навіть базової медичної допомоги. Це приведе до зростання злочинності та серйозних соціальних проблем. Особливо навколо Москви.

Путін вважає, що йому потрібно продовжувати війну на своїх умовах, щоб зберегти владу. Саме тут президент Зеленський зробив майстерний хід. І його підтримують європейські лідери.

Наступні кроки мають бути дуже обережними. Якщо загнати щура в кут і продовжувати на нього тиснути, не залишаючи виходу і не вбиваючи швидко, то це призведе до дуже небезпечних наслідків. Ми живемо в непростий і все більш небезпечний час.

Ви щойно згадали про окупантів, які можуть теж тиснути на Кремль. Німецьке видання Bild повідомило, що військові будуть головною проблемою для російського уряду у разі перемир'я. Вони можуть, наприклад, повторити заколот Пригожина у Москві, якщо виникне новий лідер, який виступить проти Путіна. Чи можливий такий варіант?

Так, я згоден із аналізом Bild. Якщо окупанти повернуться, то Росія буде змушена почати виплачувати їм обіцяні пенсії, сплачувати медичні рахунки, допомагати сім'ям та забезпечувати освіту для дітей.

Усі ті обіцянки, які Росія давала, щоб залучити людей до армії, раптово ляжуть важким тягарем на економіку. Це посилює реальний тиск на Путіна. Думаю, певним чином він це розуміє, але поки що продовжує вірити у військову перемогу.

Тому ця проблема поки не займає багато місця в голові. Справжнє усвідомлення того, що виграти неможливо, ще попереду. Сподіваюся, воно прийде вже наприкінці цього року. А точно – до середини чи кінця 2026 року.

Чи можливий масштабний наступ Росії влітку

За даними CNN, Росія все ще намагається зібрати великі сили для нової масштабної наступальної операції на Сході України чи інших районах фронту. Також CNN повідомляє, що цей наступ може розпочатися вже цього літа. Як ви це прокоментуєте?

Я не бачив детальної інформації щодо цього і спробую розібратися. Але я не думаю, що Росія має можливість зараз сформувати таку велику армію. Якби це було так, вони би вже це зробили. Можливо, Росія спробує залучити частини із Північної Кореї чи щось подібне.

Але поки що росіяни не продемонстрували тактичних можливостей для формування великої сили, яка здатна ефективно діяти на фронті. Через великі втрати вони не мають достатньої кількості досвідчених військовослужбовців, щоб таке організувати та керувати цим.

Також характер фронту змінився. Ось дрони. Їх теж вдосконалюють. Особливо відзначу перехід на дрони на оптоволокні. Інші технологічні досягнення українців у цій галузі також суттєво змінили лінію фронту.

Тепер бойові контакти між військами зазвичай відбуваються не на сотнях метрів, як раніше, а на значно більших глибинах. Тепер це може бути на відстані до 10 кілометрів. І це є загрозою навіть для великого угруповання. Ще варто враховувати наявність в України різних далекобійних засобів ураження.

Я намагаюся розібратися, на яких саме даних ґрунтується CNN. Звісно, Росія щороку йде влітку у наступ, коли ґрунт стає придатним для настання бронетанкових підрозділів. Теоретично це можливо, але на практиці навряд чи це буде так, як пишуть у заголовках.

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Чи здатна Україна піти в наступ

Чи не здається вам, що ЗСУ вже стабілізували лінію фронту?

Так, я вважаю, що українські війська виконали фантастичну роботу зі стабілізації лінії фронту. Вони змогли стримати російські війська, яких за чисельністю та оснащенням на папері називають другою по силі армією світу.

При цьому українці не дали росіянам створити локальну перевагу в повітрі на полі бою завдяки розробці нових технологій. Це змінило лінію зіткнення. Вона перестала бути зоною, де діють лише засоби прямого вогню – танк, бронетранспортери, кулемети чи особиста зброя військових.

Вони розширили цю зону до 5 – 10 та більше кілометрів, використовуючи, зокрема, FPV-дрони. Тож я думаю, Україна переписала посібник з тактики, як стабілізувати та підтримувати оборонну позицію. Наступний крок – перетворити це на те, що можна використовувати в наступі, щоб відкинути супротивника назад.

Ви вважаєте, що Україна має достатньо ресурсів і людей для проведення контрнаступу на полі бою?

Я думаю, що Україна не зможе провести масштабний контрнаступ по всій лінії фронту. Але вона має можливість дезорганізувати російські війська в окремих місцях.

Ми вже бачили це на прикладі українського рейду у Курській області. Ніщо не заважає повторити подібне в іншому місці, знову дезорганізувавши супротивника і створивши шанс для прориву.

Я не думаю, що Україна зможе зібрати достатньо сил для прориву та фізичного відтіснення російських військ по всьому фронту без значного збільшення підтримки Заходу.

Але кілька локальних операцій у різних місцях можуть настільки дезорганізувати російські позиції, що їхня оборона впаде. Це вже було в Херсоні, коли українські війська загнали росіян до Дніпра. Тоді їм довелося приймати рішення про виведення військ на інший берег, щоб уникнути оточення.

Це можливо у майбутньому. Але війна буде виграна на операційному рівні. Перемога залежить від тих дій, які Україна веде, щоб не дати Росії вести свої тактичні бої. Це операції, якими керує генерал Буданов та його команда. Вони атакують російську нафтову інфраструктуру, підриваючи фінансову підтримку війни. Також вони знищують військові заводи, позбавляючи Росію можливості поповнювати озброєння. Здійснюють удари по російських генералах у Москві, викликаючи паніку у вищого командування та нервозність через такі маневри України.

Україна атакує військові аеродроми глибоко всередині Росії, роблячи їх вразливими та знижуючи стратегічну авіаційну міць Росії. Атаки на Чорноморський флот практично позбавили його боєздатності у Чорному морі.

Усі ці тактики – це те, що зрештою змусить Путіна сісти за стіл переговорів і створить умови для перемоги України.