Можем потерять, что имеем, – Зеленский объяснил свое отношение к усталости от войны

Владимир Зеленский высказался по поводу усталости от войны. Президент Украины объяснил некоторые нюансы.

Владимир Зеленский призвал людей разделять вещи, когда они говорят об усталости. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

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Что Зеленский думает об усталости

Глава государства подчеркнул, что украинцы не могут себе позволить уставать от войны.

Если мы устанем в этом смысле слова, мы потеряем то, что имеем,

– предупредил Зеленский.

Украинский лидер отметил важность защиты государства. Как пояснил Зеленский, под понятием "защита" он подразумевает не только людей на фронте, но и тех кто работает, имеет бизнес, платит налоги. По его словам, можно устать под ракетами заниматься этим, однако люди все равно продолжают работать.

Поэтому можно позволить себе устать вечером, но утром придется защищать государство,

– добавил он.

Зеленский подчеркнул, что для сохранения Украины нужно бороться за нее.

Что еще говорил Зеленский