Что будет со священниками, которые будут агитировать за кандидатов в президенты

Православная церковь Украины не будет участвовать в агитации накануне президентских выборов, поскольку не имеет на это права. А священников, которые все же прибегнут к политической агитации, будут наказывать.

Предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода" рассказал, что лично пойдет голосовать на выборах президента, но церковь не будет участвовать в агитации.

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"Конечно, буду брать. Как гражданин я должен участвовать в выборах. Это обязанность каждого гражданина. Поэтому я буду участвовать", – отметил Епифаний.

При этом он отверг возможность проведения работы с верующими на тему выборов.

Это противоречит церковным правилам и вообще нашей четкой позиции. Мы в предыдущие разы на это обращали внимание даже синодальным решением, что священнослужитель не имеет права этого делать,

– подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Если же церковь будет фиксировать случаи агитации среди священнослужителей, то будет реагировать на это и принимать решения административного характера.

24 канал сообщал, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине делаются попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, которые будут голосовать за будущего президента. Полиция уже открыла 9 уголовных дел по нарушениям накануне выборов.

Как и когда будут проходить выборы президента Украины?

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Уже 8 марта должны обнародовать окончательный перечень кандидатов на главный пост в стране. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.

Кто претендует на пост президента и кто – лидер гонки?

По состоянию на 2 февраля Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала кандидатами в президенты 28 политиков. По данным последних социологических опросов, лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, на втором месте – Петр Порошенко, а на третьем – Юлия Тимошенко. При этом букмекеры делают ставки на победу Порошенко, меньше ставят на победу Тимошенко и еще меньше – на победу Зеленского.