23:15
2 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, сегодня
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, сегодня
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Что будет со священниками, которые будут агитировать за кандидатов в президенты

      34 Читати новину українською
      Епифаний заверил, что ПЦУ не будет участвовать в агитации накануне президентских выборов
      Епифаний заверил, что ПЦУ не будет участвовать в агитации накануне президентских выборов / Фото из открытых источников

      Православная церковь Украины не будет участвовать в агитации накануне президентских выборов, поскольку не имеет на это права. А священников, которые все же прибегнут к политической агитации, будут наказывать.

      Предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода" рассказал, что лично пойдет голосовать на выборах президента, но церковь не будет участвовать в агитации.

      Читайте также: Крым и Донбасс вернутся в Украину: Епифаний рассказал, как объединение церквей ударит по Путину

      "Конечно, буду брать. Как гражданин я должен участвовать в выборах. Это обязанность каждого гражданина. Поэтому я буду участвовать", – отметил Епифаний.

      При этом он отверг возможность проведения работы с верующими на тему выборов.

      Это противоречит церковным правилам и вообще нашей четкой позиции. Мы в предыдущие разы на это обращали внимание даже синодальным решением, что священнослужитель не имеет права этого делать,
      – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

      Если же церковь будет фиксировать случаи агитации среди священнослужителей, то будет реагировать на это и принимать решения административного характера.

      24 канал сообщал, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине делаются попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, которые будут голосовать за будущего президента. Полиция уже открыла 9 уголовных дел по нарушениям накануне выборов.

      Как и когда будут проходить выборы президента Украины?
      Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Уже 8 марта должны обнародовать окончательный перечень кандидатов на главный пост в стране. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.

      Кто претендует на пост президента и кто – лидер гонки?
      По состоянию на 2 февраля Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала кандидатами в президенты 28 политиков. По данным последних социологических опросов, лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, на втором месте – Петр Порошенко, а на третьем – Юлия Тимошенко. При этом букмекеры делают ставки на победу Порошенко, меньше ставят на победу Тимошенко и еще меньше – на победу Зеленского.

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Епифаний Религия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 февраля: Россия и США выходят из ракетного договора, весть от пленных моряков
      сегодня , 22:38 Главные новости 2 февраля: Россия и США выходят из ракетного договора, весть от пленных моряков
      64
      Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      сегодня , 22:00 Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      Ukrainer 222
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      сегодня , 20:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      605
      "Чому я маю ховатися? Я – патріот своєї країни"
      сегодня , 19:00 "Чому я маю ховатися? Я – патріот своєї країни"
      Повернись живим 1677
      "Медмашини вже не було – вона підірвалася": медик чесно розповіла про роботу на фронті
      сегодня , 19:00 "Медмашини вже не було – вона підірвалася": медик чесно розповіла про роботу на фронті
      Віталій Дейнега 151
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      Электронное декларирование запустят вовремя, хотя есть проблема, – глава Нацагентства
       14 августа 2016 , 18:48
      Илон Маск "угрожает" новой моделью за $25 тысяч
       20 августа 2018 , 14:30
      Известный украинский тренер остался без работы, проработав в клубе меньше двух месяцев
       14 ноября 2018 , 15:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук