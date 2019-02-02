Що буде зі священиками, які агітуватимуть за кандидатів у президенти

Православна церква України не братиме участі в агітації напередодні президентських виборів, бо не має на це права. А священиків, які все ж вдадуться до політичних агітацій, каратимуть.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів, що особисто піде голосувати на виборах президента, але церква не братиме участі в агітації.

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"Звичайно, буду брати. Як громадянин я повинен брати участь у виборах. Це є обов’язок кожного громадянина. Тому я буду брати участь", – сказав Епіфаній.

При цьому він відкинув можливість проведення роботи з вірянами на тему виборів.

Це суперечить церковним правилам і взагалі нашій чіткій позиції. Ми в попередні рази на це звертали увагу навіть синодальним рішенням, що священнослужитель не має права цього робити,

– наголосив предстоятель ПЦУ.

Якщо ж церква фіксуватиме випадки агітації серед священнослужителів, то реагуватиме на це і ухвалюватиме рішення адміністративного характеру.

24 канал повідомляв, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні робляться спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, які голосуватимуть за майбутнього президента. Поліція вже відкрила 9 кримінальних справ щодо порушень напередодні виборів.

Як і коли відбуватимуться вибори президента України? Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Вже 8 березня мають оприлюднити остаточний перелік кандидатів на головну посаду в країні. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Його офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то він відбудеться 21 квітня.

Хто претендує на посаду президента і хто – лідер гонки? Станом на 2 лютого Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала кандидатами у президенти 28 політиків. За даними останніх соціологічних опитувань, лідером президентських перегонів є Володимир Зеленський, на другій сходинці – Петро Порошенко, а на третій – Юлія Тимошенко. При цьому букмекери роблять ставки на перемогу Порошенка, менше ставлять на перемогу Тимошенко і ще менше – на перемогу Зеленського.