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      Що буде зі священиками, які агітуватимуть за кандидатів у президенти

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      Епіфаній запевнив, що ПЦУ не братиме участі в агітації напередодні президентських виборів
      Епіфаній запевнив, що ПЦУ не братиме участі в агітації напередодні президентських виборів / Фото з відкритих джерел

      Православна церква України не братиме участі в агітації напередодні президентських виборів, бо не має на це права. А священиків, які все ж вдадуться до політичних агітацій, каратимуть.

      Предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів, що особисто піде голосувати на виборах президента, але церква не братиме участі в агітації.

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      "Звичайно, буду брати. Як громадянин я повинен брати участь у виборах. Це є обов’язок кожного громадянина. Тому я буду брати участь", – сказав Епіфаній.

      При цьому він відкинув можливість проведення роботи з вірянами на тему виборів.

      Це суперечить церковним правилам і взагалі нашій чіткій позиції. Ми в попередні рази на це звертали увагу навіть синодальним рішенням, що священнослужитель не має права цього робити,
      – наголосив предстоятель ПЦУ.

      Якщо ж церква фіксуватиме випадки агітації серед священнослужителів, то реагуватиме на це і ухвалюватиме рішення адміністративного характеру.

      24 канал повідомляв, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні робляться спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, які голосуватимуть за майбутнього президента. Поліція вже відкрила 9 кримінальних справ щодо порушень напередодні виборів.

      Як і коли відбуватимуться вибори президента України? Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Вже 8 березня мають оприлюднити остаточний перелік кандидатів на головну посаду в країні. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Його офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то він відбудеться 21 квітня.

      Хто претендує на посаду президента і хто – лідер гонки? Станом на 2 лютого Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала кандидатами у президенти 28 політиків. За даними останніх соціологічних опитувань, лідером президентських перегонів є Володимир Зеленський, на другій сходинці – Петро Порошенко, а на третій – Юлія Тимошенко. При цьому букмекери роблять ставки на перемогу Порошенка, менше ставлять на перемогу Тимошенко і ще менше – на перемогу Зеленського.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Релігія Епіфаній Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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