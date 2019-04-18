Что штабы Зеленского и Порошенко не могут поделить на "Олимпийском"

Одной из основных причин для споров кандидатов был вопрос "картинки". Из-за недоверия друг к другу штабы обоих кандидатов хотели установить каждый свою передвижную телевизионную станцию, хотя нужна только одна.

ПТС (передвижная телевизионная станция) необходима для масштабных шоу на больших локациях, рассказал председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

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Однако штабы кандидатов, не доверяя друг другу, сходились на идее двух отдельных ПТС. Тогда каждая из них обслуживала бы "своего" кандидата и раздавала бы картинку со "своим" видением события.

Что такое ПТС?

Аппаратный комплекс на колесах, в котором вручную "сводится" картинка с камер, расположенных в разных местах одного события. Режиссер, который сидит за пультом – решает что и как показывать, получая сигнал с 16 (в случае дебатов между Зеленским и Порошенко) камер. От того как, на чем и на ком он будет акцентировать – зависит впечатление зрителя о событии и его восприятии.

Аласания объясняет, что в таком случае каналы снова разделились бы на два лагеря, показывая две разных интерпретации. В конце концов, оба штаба согласились на одну "картинку".

Штабы сошлись во мнении, что картинка все же должна быть одна для всех, а за специалистами по ключевым позициям они должны обратиться к Общественному вещателю, которому доверяют оба штаба, и который гарантирует равенство доступа и сбалансированное освещение события,

– написал он.

Он также отметил, что "при негативном отношении действующей и потенциальной власти к Общественному вещателю, уровень доверия к независимому институту Общественного вещателя в ключевых игроков государства очень высокий".

Почему дебаты будут именно на "Олимпийском"?

Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.



Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он выдвинул своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов наркотической и алкогольной зависимости. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион, так стадион".



После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов кандидаты, кажется, достигли согласия. Так, мероприятие должно состояться на НСК "Олимпийском" 19 апреля в 19:00. Всех желающих посмотреть на дебаты на стадионе будут пускать туда с 16:00.