18:34
18 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Балерина Волочкова защитила Путина. Странный русский робот
      Вєсті Кремля
      23:01, 17 апреля
      Вести.UA: Порошенко и Зеленский разозлили Ляшко. Президент ступил на адскую землю
      Вєсті.UA
      21:28, 17 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Что штабы Зеленского и Порошенко не могут поделить на "Олимпийском"

      22 Читати новину українською
      Что штабы Зеленского и Порошенко не могут поделить на "Олимпийском"
      / Коллаж 24 канала

      Одной из основных причин для споров кандидатов был вопрос "картинки". Из-за недоверия друг к другу штабы обоих кандидатов хотели установить каждый свою передвижную телевизионную станцию, хотя нужна только одна.

      ПТС (передвижная телевизионная станция) необходима для масштабных шоу на больших локациях, рассказал председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": билеты на событие закончились

      Однако штабы кандидатов, не доверяя друг другу, сходились на идее двух отдельных ПТС. Тогда каждая из них обслуживала бы "своего" кандидата и раздавала бы картинку со "своим" видением события.

      Что такое ПТС?
      Аппаратный комплекс на колесах, в котором вручную "сводится" картинка с камер, расположенных в разных местах одного события. Режиссер, который сидит за пультом – решает что и как показывать, получая сигнал с 16 (в случае дебатов между Зеленским и Порошенко) камер. От того как, на чем и на ком он будет акцентировать – зависит впечатление зрителя о событии и его восприятии.

      Аласания объясняет, что в таком случае каналы снова разделились бы на два лагеря, показывая две разных интерпретации. В конце концов, оба штаба согласились на одну "картинку".

      Штабы сошлись во мнении, что картинка все же должна быть одна для всех, а за специалистами по ключевым позициям они должны обратиться к Общественному вещателю, которому доверяют оба штаба, и который гарантирует равенство доступа и сбалансированное освещение события,
      – написал он.

      Он также отметил, что "при негативном отношении действующей и потенциальной власти к Общественному вещателю, уровень доверия к независимому институту Общественного вещателя в ключевых игроков государства очень высокий".

      Почему дебаты будут именно на "Олимпийском"?
      Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.

      Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он выдвинул своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов наркотической и алкогольной зависимости. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион, так стадион".

      После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов кандидаты, кажется, достигли согласия. Так, мероприятие должно состояться на НСК "Олимпийском" 19 апреля в 19:00. Всех желающих посмотреть на дебаты на стадионе будут пускать туда с 16:00.

       

      дебаты порошенкО И зеленского на "олИмпИйском": ПОСЛЕДНИЕ события
      •  
      blog_ava
      Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты
      сегодня
      353803
      Теги: Новости Украины Новости политики Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Суспильне Телевидение Порошенко и Зеленский НСК Олимпийский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      сегодня , 17:52 Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      Артем Овдієнко 519
      Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      сегодня , 17:00 Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      Костянтин Шкабара 442
      Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      17 апреля , 09:00 Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      328
      ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
      сегодня , 16:30 ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
      Ігор Саджениця 82
      Битва за "Приватбанк": в чем суть конфликта и заплатят ли украинцы Коломойскому
      сегодня , 15:40 Битва за "Приватбанк": в чем суть конфликта и заплатят ли украинцы Коломойскому
      Євгенія Мазур 1609
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Как юная черкащанка поразила мир боксерским талантом и стала главной надеждой Украины
       13 февраля 2016 , 17:45
      Марадона сконфузился во время интервью – легенда не смог связать два слова
       25 ноября 2018 , 09:59
      В нацполиции рассказали как сберечь авто от угона: видео
       10 января , 14:30
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук