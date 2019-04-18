При определенных условиях дебаты Зеленского и Порошенко сильно повлияют на рейтинги, – социолог

При определенных условиях дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут существенно повлиять на рейтинги кандидатов в президенты. Но на явку избирателей дебаты существенно не повлияют.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

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Рейтинги зависят не от самого факта дебатов, а того, как выступят Зеленский и Порошенко. Существенно повлиять на рейтинги дебаты могут, если для одного из кандидатов они будут совсем провальными. В противном случае какого-либо кардинального влияния на симпатии избирателей не будет,

– убежден Михаил Мищенко.

Какие результаты первого тура выборов президента Украины?Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. Явка составила 62,72% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.

По его словам, если один из кандидатов уже совсем неудачно будет выступать, не сможет логично аргументировать свою позицию, то это подействует на всех избирателей. У тех, кто поддерживает оппонирующего кандидата, это усилит их позицию относительно своего выбора. Также повлияет и на сомневающихся. И на электорат кандидата, чье выступление было провальным. Ведь среди них тоже разные категории – есть те, кто точно уверен, что за него голосовать, но есть и такие, что сомневаются. Хотя, отмечает Мищенко, не стоит ожидать, что избиратели одного кандидата перейдут к другому. Однако некоторые могут вообще не пойти на выборы.

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В то же время Мищенко отметил, что на явке дебаты Зеленского и Порошенко не скажутся. Те, кто не интересуется выборами, пассивные люди, они не смотрят и дебаты. Чаще всего, говорит социолог, во втором туре явка ниже, чем в первом. У тех, чей кандидат не прошел во второй тур, часто нет желания голосовать за другого.

Что известно о дебатах Зеленского и Порошенко?16 апреля спикер избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев сообщил, что команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийским" относительно проведения дебатов. Встреча Зеленского и Порошенко состоится 19 апреля в 19.00. В то же время спикер команды Порошенко так и не сказал, на сколько времени стадион арендовали, но, по его словам, времени должно хватить. В штабе Зеленского подтвердили подписание трехстороннего соглашения со штабом Порошенко и НСК "Олимпийский".