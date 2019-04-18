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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Що штаби Зеленського та Порошенка не можуть поділити на "Олімпійському"

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      Штаби Зеленського та Порошенка сперечаються через "картинку", – Суспільне
      Штаби Зеленського та Порошенка сперечаються через "картинку", – Суспільне / Колаж 24 каналу

      Однією із основних причин для суперечок кандидатів було питання "картинки". Через недовіру одне до одного штаби обох кандидатів хотіли встановити кожен свою пересувну телевізійну станцію, хоча потрібна лише одна.

      ПТС (пересувна телевізійна станція) необхідна для масштабних шоу на великих локаціях, розповів голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському": квитки на подію закінчилися

      Однак штаби кандидатів, не довіряючи один одному, сходилися на ідеї двох окремих ПТС. Тоді кожна з них обслуговувала б "свого" кандидата і роздавала б картинку зі "своїм" баченням події.

      Що таке ПТС?Апаратний комплекс на колесах, у якому вручну "зводиться" картинка з камер, розташованих у різних місцях однієї події. Режисер, котрий сидить за пультом - вирішує що та як показувати, отримуючи сигнал з 16 (у випадку дебатів між Зеленським та Порошенком) камер. Від того як саме, на чому і на кому він буде акцентувати - залежить враження глядача про подію та її сприйняття.

      Аласанія пояснює, що у такому разі канали знову розділилися б на два табори, показуючи дві різних інтерпретації. Зрештою, обидва штаби погодились на одну "картинку".

      Штаби зійшлися на думці, що картинка все ж має бути одна для всіх, а за фахівцями по ключових позиціях вони мають звернутися до Суспільного мовника, якому довіряють обидва штаби, і який гарантує рівність доступу та збалансоване висвітлення події,
      – написав він.

      Він також наголосив, що "при всьому негативному ставленні чинної та й потенційної влади до Суспільного мовника, рівень довіри до незалежної інституції Суспільного мовника у ключових гравців держави дуже високий".

      Чому дебати будуть саме на "Олімпійському"?Згідно з результатами першого туру президентських виборів в Україні, до другого туру вийшли чинний глава держави Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%). Відразу після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати.

      За якийсь час Зеленський записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати. При цьому він висунув своєму опоненту декілька вимог: серед них – проведення дебатів на НСК "Олімпійський" та здача аналізів на наркотичну і алкогольну залежність. Порошенко відповів йому теж відеороликом, у якому сказав: "Стадіон, так стадіон".

      Після довгих суперечок довкола часу, місця та дати проведення дебатів, кандидати, здається, досягли згоди. Так, захід має відбутися на НСК "Олімпійському" 19 квітня о 19:00. Всіх охочих подивитися на дебати на стадіоні пускатимуть туди з 16:00.

       

      дебати порошенка та зеленського на "олімпійському": останні події
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      Теги: Новини України Новини політики Суспільне Телебачення Порошенко і Зеленський НСК Олімпійський Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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