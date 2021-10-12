Чтобы не обсуждать COVID-19 в ОРДЛО, – участник ТКГ рассказал, почему Россия сорвала заседание

Россия сорвала заседание гуманитарной подгруппы ТКГ, чтобы не обсуждать ситуацию с COVID-19. Говорится об увеличении смертности от коронавируса на оккупированных территориях.

Россия сорвала заседание, пригласив на него участницей, осужденную за терроризм в Украине. Об этом 12 октября сообщил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

К теме Оккупанты устроили на Донбассе учения с боевой стрельбой, нарушив договоренности

Россия сорвала заседание гуманитарной рабочей группы ТКГ

Ее работу снова сорвала своим появлением террористка Майя Пирогова. Это нельзя назвать иначе, чем преднамеренный срыв Россией переговоров в гуманитарном треке,

– заявил Гармаш.

Это произошло на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и "гуманитарной катастрофы, вызванной, спровоцированной Москвой, вспышкой смертности от коронавируса".

Кроме того, по словам Гармаша, почти год назад политической подгруппе России поручили разработать План действий по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Однако страна до сих пор этого не сделала. Именно поэтому украинская делегация в ТКГ не рассматривает так называемый "мирный план" от представителей оккупационных властей, поскольку боевики не являются стороной переговорного процесса.

Последние новости о деятельности Трехсторонней контактной группы

В конце сентября Сергей Гармаш рассказал, что Москва продвигает идею, чтобы "Донецк" и "Луганск" стали сторонами в ТКГ.

Кроме того, представители оккупантов в ТКГ блокируют решение вопроса контрольно-пропускных пунктов на границе. В частности требуют отдать часть украинской территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Говорится о 350 метрах территории.

В этот же день, 29 сентября, на заседании Трехсторонней контактной группы разблокировали работу гуманитарной подгруппы. Именно она занимается освобождением пленных.