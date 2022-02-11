Чтобы остановить режим пожара, – Ермак заявил о разблокировании "Норманди"

Андрей Ермак заявил о разблокировании работы в нормандском формате. По словам главы Офиса Президента, теперь встречи будут проходить часто.

Ермак подчеркнул, что украинская делегация продолжает занимать конструктивное положение по всем вопросам.

Важно Есть риск нового военного конфликта в Европе, – Столтенберг о ситуации вокруг Украины

Глава ОП напомнил, что встреча, которая состоялась 10 февраля, – уже вторая за последние две недели.

Встречи будут часто. Была записана поддержка всех сторон, чтобы остановить режим пожара. На сегодняшнем совещании мы поднимем много важных вопросов. Только мощная армия предоставит общую безопасность страны",

– сказал Ермак.

Он пояснил, что все стороны выразили поддержку режиму прекращения огня. Глава Офиса Президента убежден, что это очень важно. В этом контексте он констатировал, что на прошлой неделе у нас было несколько дней практически с нулевыми нарушениями режима прекращения огня.

Также, добавил Ермак, удалось достичь договоренности по активизации работы в ТКГ. Он выразил надежду, что она перейдет к таким важным вопросам гуманитарных составляющих, как:

обмен пленными,

открытие КПВВ, которые с украинской стороны уже более года готовы к такому открытию.

И самое главное – о том, что этот процесс переговорный происходит, он продолжается, украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию относительно всех вопросов,

– подытожил глава ОП.

Добавим, что 26 января в Париже прошла первая встреча советников глав государств "норманнской четверки". Это была первая встреча в "нормандском формате" с декабря 2019 года. Переговоры длились 8 часов. Ермак назвал возобновление "нормандского формата" позитивным сигналом. По его словам, согласовали имеющиеся договоренности.

Брифинг Андрея Ермака по итогам "Норманди" советников в Берлине 10 февраля: смотрите видео