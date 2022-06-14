Чтобы умолкла: скандальной Поклонской дали работу в России "без соцсетей и публичной деятельности"

Российские власти обладают уникальной способностью выбирать себе в коллаборанты не только откровенных негодяев, но и людей, по поводу умственных способностей которых возникают сомнения. Одна из таких – Наталья Поклонская.

Лишь 13 июня появилась информация о том, что Поклонскую выдворили из Россотрудничества . Соответствующий указ подписал сам русский диктатор Владимир Путин. Там она была заместителем руководителя федерального агентства по делам содружества независимых государств.

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А уже на следующий день предательница заявляет, что будет работать советником генерального прокурора России.

Правда, из-за новой должности Поклонская вынуждена прекратить ведение соцсетей и публичную деятельность.

Поклонскую убирают из публичного пространства

Поклонская перешла на сторону российских оккупантов в Крыму в 2014 году, предав присяге. До этого она работала в прокуратуре, но после захвата полуострова перешла на сторону врага. Именно Поклонская стала одним из лиц оккупации Россией Крыма. Правда вместе с "лицом" россиянам пришлось получить и ее причудливые высказывания.

Сначала заявления Поклонской вселили россиян. Она много грезила о русском царе Николае II, а также ходила с его изображением.

При этом именно благодаря своей узнаваемости Поклонская сумела пробраться в российский парламент, правда, незаконно. Ведь выборы проходили и в оккупированном Крыму. Поэтому Украина, США, Евросоюз и ряд других стран считают эти голосования незаконными.

Она же пыталась поучаствовать в выборах и в 2021 году. Но за несколько дней до так называемого "праймериз", где и должны были выбирать кандидатов от путинской партии, сняла свою кандидатуру.

За время своего пребывания в российской госдуме Поклонская продолжала нести всевозможные чепухи. Так что начала откровенно дразнить даже самих россиян. А уж позже, когда не попала в парламент, вообще начала критиковать российские власти .

Дошло до того, что в 2021 году она была назначена послом в африканской стране Кабо-Верде . Правда после сообщения о ее назначении она на время выпала из информационного пространства. А потом оказалось, что никаким послом она не стала . По всей вероятности, побоялась туда ехать. Ведь эта страна до этого выдала США дипломата из Венесуэлы.

"Засветилась" Поклонская и в войне, которую Россия начала против Украины. При этом достаточно неоднозначно, подняв скандал даже в самой России.

На вторую неделю войны она приехала в оккупированный Херсон с "гуманитарной помощью". В Украине же сразу объявили вознаграждение тому, кто его поймает – 100 тысяч долларов .

А вот впоследствии она раскритиковала символ российской оккупации – Z. Правда и здесь не ушла кремлевской пропаганды о "братских народах". Но на этот раз за такие высказывания расправу над ней хотели совершить уже сами кафиры .

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