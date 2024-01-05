Пригожин должен был бы научить: зачем "Единой России" своя ЧВК
Партия Владимира Путина "Единая Россия" проводит рекрутинг в свою частную военную компанию "Эспаньола". Наличие ЧВК может быть выгодным для Дмитрия Медведева, который возглавляет партию.
Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов. Однако, по его словам, после мятежа вагнеровцев в Кремле должны понять, что ЧВК – это опасная структура.
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Для чего Медведеву ЧВК "Эспаньола"
Сергей Жирнов отметил, что ЧВК "Вагнера" ликвидировали. Их вынудили подписать контракты с минобороны России. В ноябре 2022 года страна-агрессор приняла закон, приравнивающий сотрудников ЧВК к военнослужащим, который служат в вооруженных силах по контракту.
Мне казалось, что после мятежа Евгения Пригожина все в России поняли, что ЧВК – очень опасная структура. ЧВК "Вагнера" теперь ликвидирована. Их всех вынудили подписать контракты с минобороны. Тех, кто не хотел воевать, уволили,
– сказал он.
По словам эксагента КГБ, создание ЧВК "Эспаньола" требовалось разве что руководителю партии Дмитрию Медведеву. Возможно, ему нужен пиар, чтобы показать, что он будто бы что-то делает. Также он может извлечь финансовую выгоду.
"Для того чтобы перенаправить финансовые потоки через такую структуру. Потому что ЧВК отличаются тем, что там все "по-черному", никто ни за что не отвечает. Можно прокрутить миллиарды, как это делал Пригожин почти 10 лет. Он прокручивал деньги Путина ", – добавил Жирнов.
Что известно о ЧВК "Эспаньола": главное
- Партия кремлевского диктатора "Единая Россия" получила свою частную армию. ЧВК "Эспаньола" состоит из российских футбольных болельщиков таких клубов, как московский ЦСКА, "Спартак" или "Локомотив", санкт-петербургский "Зенит" и других.
- В ГУР МО сообщили, что захватчики уже активизировали рекрутинг в ЧВК "Эспаньола". Пункты рекрутинга в "Эспаньолу" уже действуют и на оккупированных территориях. За участие в войне против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц.
- Заметим, что некоторые боевики начали воевать в Украине еще с 2014 года. В августе 2023 года бойцы ВСУ уничтожили роту ЧВК "Эспаньола" на Бахмутском направлении.