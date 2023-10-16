ЧВК "Редут" заменила вагнеровцев, – в разведке Британии объяснили, что это дало россиянам

Новая частная военная компания "Редут" в России начала заниматься вербовкой россиян под видом "добровольцев". В частности, это касается и бывших наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании в соцсети Х, ранее известном как твиттер. В британском ведомстве отметили, что таким образом, предположительно, новая ЧВК "Редут" заменила компания погибшего Евгения Пригожина, передает 24 Канал.

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ЧВК "Редут" вербует вагнеровцев

В британской разведке подчеркнули, что ЧВК "Редут" предположительно контролирует и финансирует Главное разведывательное управление Генерального штаба России. Это также касается и ее вербовки новых наемников.

В ведомстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения ЧВК "Редут" принимал участие в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. В настоящее время численность этой группы, по данным разведки, насчитывает более 7 тысяч человек.

В разведке Великобритании также подчеркнули, что в настоящее время ЧВК "Редут" является одним из ряда подразделений ЧВК и Добровольческого корпуса, используемых министерством обороны России для усиления российских регулярных сил.

В заключение представители ведомства сказала, что практика министерства обороны России по вербовке через "добровольческие" отряды способствовала тому, чтобы Россия избегала дальнейших непопулярных шагов по мобилизации.

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