ЧВК "Редут" заменила вагнеровцев, – в разведке Британии объяснили, что это дало россиянам
Источник:Минобороны Великобритании
Новая частная военная компания "Редут" в России начала заниматься вербовкой россиян под видом "добровольцев". В частности, это касается и бывших наемников ЧВК "Вагнера".
Об этом говорится в отчете разведки Великобритании в соцсети Х, ранее известном как твиттер. В британском ведомстве отметили, что таким образом, предположительно, новая ЧВК "Редут" заменила компания погибшего Евгения Пригожина, передает 24 Канал.
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ЧВК "Редут" вербует вагнеровцев
В британской разведке подчеркнули, что ЧВК "Редут" предположительно контролирует и финансирует Главное разведывательное управление Генерального штаба России. Это также касается и ее вербовки новых наемников.
В ведомстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения ЧВК "Редут" принимал участие в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. В настоящее время численность этой группы, по данным разведки, насчитывает более 7 тысяч человек.
В разведке Великобритании также подчеркнули, что в настоящее время ЧВК "Редут" является одним из ряда подразделений ЧВК и Добровольческого корпуса, используемых министерством обороны России для усиления российских регулярных сил.
В заключение представители ведомства сказала, что практика министерства обороны России по вербовке через "добровольческие" отряды способствовала тому, чтобы Россия избегала дальнейших непопулярных шагов по мобилизации.
Новую ЧВК контролируют российские спецслужбы
- Журналисты "Радио Свобода" провели расследование в отношении новой частной военной компании "Редут". Как оказалось, это ЧВК напрямую контролируют российские спецслужбы.
- Эту информацию также подтвердил и представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что все ЧВК в России это часть российских спецслужб, ведущих подрывную деятельность на территории Украины.
- Журналисты "Схем" также получили доступ к телефонам боевиков ЧВК "Редут". Из этих данных они смогли идентифицировать путь российских захватчиков и узнать, что оккупанты активно занимаются "блоггерством", снимая видео с боевых действий.