Куда в Беларуси "пристроили" вагнеровцев, отказавшихся возвращаться на войну в Украину

11 сентября 2023, 14:42
Читати новину українською

Источник:

Центр национального сопротивления

В Беларуси нашли применение для ЧВК "Вагнера", которые не захотели подписывать контракт с минобороны России. Они станут частью белорусской частной военной компании.

Вагнеровцы, отказавшиеся подписать контракт по минобороны России и продолжить воевать в Украине, станут частью ЧВК "ГардСервис" в Беларуси.

Смотрите также Добивали женщин и детей: новые факты о зверствах вагнеровцев в Украине

Зачем Лукашенко своя ЧВК

Наемники "ГардСервиса" постоянно тренируются в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо".

Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО России и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис",
– говорится в сообщении.

Отмечается, что основная задача этой ЧВК – противодействие оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко.

Что известно о ЧВК "ГардСервис"

Эта частная военная компания была создана специальным указом главы белорусского режима Александра Лукашенко в 2019 году. Она постоянно сотрудничает с наемниками из ЧВК "Вагнера".

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

  • После мятежа Пригожина стало известно, что Кремль предложил вагнеровцам подписать контракты по минобороны России. Тех, кто не захотел этого делать, переместили в Белоруссию.
  • Известно, что участники ЧВК "Вагнера" принимают участие в учениях совместно с белорусскими военными.
  • Тем временем в России вербовка наемников в эту частную компанию сейчас остановлена. Также известно, что Кремль хочет создать "государственный Вагнер", чтобы иметь полный контроль над наемниками и при этом иметь возможность и дальше мобилизовать зеков.

Автор: Анастасія Кушпіт