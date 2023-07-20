Год шли всего 30 километров: полковник запаса оценил угрозу нападения вагнеровцев из Беларуси

ЧВК "Вагнер" не способна эффективно воевать как самостоятельная группировка. В Украине за год им удалось продвинуться всего на 30 километров, имея мощную поддержку российской армии на земле и в воздухе.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он подчеркнул, что у террористов Евгения Пригожина нет ни технических мощностей, ни достаточного количества живой силы, чтобы представлять угрозу на украинско-белорусской границе.

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Преступная группировка Пригожина держала линию фронта протяженностью всего десять километров. При мощной поддержке российской армии, артиллерии, авиации они шли со скоростью 30 километров в год – ч ерепаха тысячу раз сбегала бы туда и обратно,

– иронически заметил военный эксперт.

Белорусские военные не будут поддерживать движение террористов в направлении Украины, а сами вагнеровцы ни на что не способны.

Северная граница Украины защищена

Несмотря на то, что опасности на северных границах Украины нет, наше войско держит оборону и следит за действиями соседей. Идет война, а значит – усилия сосредоточены на защите территории со всех сторон, где потенциально может возникнуть угроза.

"Вдоль украинско-белорусской границы, на линии протяженностью примерно 1000 километров расположены наши воинские части. Они будут выполнять свою задачу, их не будут привлекать ни на Южном направлении, ни на любом другом", – подчеркнул военный.

Группировка Пригожина не способна прорвать украинскую оборону на Севере: смотрите видео

Пойдут ли вагнеровцы на Москву

Более вероятным кажется сценарий, при котором бойцы ЧВК "Вагнер" пойдут по Смоленскому шоссе на Москву.

"Этой дорогой в свое время в Москву заезжал Наполеон, по всей вероятности, что вагнеровцы используют путь для своего реванша. Из Беларуси могут дойти до Кремля за один день", – произнес Роман Свитан.

В настоящее время в районе Осиповичей находятся одна – две роты: от 2500 до 5000 бойцов Пригожина.

Перемещение ЧВК "Вагнер" в Беларусь