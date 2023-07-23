"Ноют о походе на Польшу": Лукашенко снова показывал Путину карты и жаловался на вагнеровцев

Самопровозглашенный президент Беларуси встретился с главой России. Собственно, на встречу с Владимиром Путиным Александр Лукашенко привез карту. Также он начал рассказывать о том, что якобы ЧВК "Вагнера" готовит поход на Польшу.

В воскресенье, 23 июля, Лукашенко решил вспомнить март 2022 года и снова показать Путину на карте, "откуда на Беларусь готовилось нападение". Вернее, "откуда на Варшаву сейчас готовится нападение". Да-да, по версии самопровозглашенного белорусского диктатора, на июньском мятеже против Кремля действия вагнеровцев не ограничатся, – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

К теме Россия могла разделиться на 2 части, директор ЦРУ звонил Нарышкину: события после мятежа

Вагнеровцы "собрались воевать" с Польшей

Стоит сказать, что это первая публичная встреча глав России и Беларуси после того, как "восстание" главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина провалилось и часть частного военного батальона передислоцировалась в "братское государство".

Как отметил Лукашенко, вагнеровцы его "напрягают", поскольку "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или Жешув (польский город – 24 Канал)". В то же время самопровозглашенный глава Беларуси начал рассказывать о мифической угрозе со стороны Польши – "перекидывании польских войск к границе".

Действительно, после прибытия вагнеровцев в Беларусь в Варшаве сообщили об усилении охраны границы. В Кремле это восприняли как угрозу территориальной целостности Беларуси и заявили, что любая агрессия против "союзной страны" будет считаться нападением на Россию. Вместе с тем Германия поддержала Польшу.

Очевидно, это все пугалки, которые не стоит воспринимать всерьез. Польша является страной НАТО – нападение на нее будет считаться объявлением войны всему Североатлантическому альянсу.

К тому же, мысль о том, что вагнеровцы могут вести войну против всего Запада, лишь вызывает смех. Бойцам этого частного батальона не удалось достичь успехов более чем за полгода на небольшом участке фронта на Востоке нашего государства. Поэтому вряд ли им удастся вести эффективную войну против НАТО.

А вот Лукашенко и Путину стоит бояться этих боевиков. Однажды они уже имели шанс дойти до Москвы, однако остановились из-за своего лидера.

Смотрите также В ГПСУ уточнили, сколько вагнеровцев уже прибыли в Беларусь

Напомним напоследок, что вагнеровцы оказались в Беларуси благодаря Пригожину, объявившему 23 июня мятеж против военного руководства Кремля, однако закончил его уже менее чем за сутки подписанием с Лукашенко соглашения. Как раз этот документ предусматривал передислокирование ЧВК в Беларусь.