Есть 3 очевидных направления: для чего Пригожин собирает "кулак" в Беларуси
В Беларуси увеличивается количество наемников ЧВК "Вагнера". По всей вероятности и сам Евгений Пригожин там находится. И он может рассматривать три направления для дальнейших действий.
О них 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Она допустила зачем непосредственно Лукашенко вагнеровцы в Беларуси.
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Три направления "Вагнера"
Романова предполагает, что Пригожин может рассматривать три направления для своего предполагаемого последующего похода. Первый – Минск, второй – Москва, третий – Киев. Она отметила последовательность, мол, украинская столица не на первом и даже не на втором месте.
"Пригожин кто угодно – циник, преступник. Он может критиковать российскую армию, Шойгу и Герасимова и демонстрировать то, что якобы они не смогли, имея в виду Киев. Но вспомним жертвы под Бахмутом – минимум 22 тысячи только вагнеровцев. Он знает, что украинская армия до войны была боеспособна. А теперь со знаниями о вагнеровцах в Беларуси более готова", – объяснила оппозиционерка.
Ольга Романова о возможных планах Пригожина: смотреть видео
Поэтому она больше подчеркивает варианты с Минском и Москвой. И предполагает, что вагнеровцы для Лукашенко – предмет его вынужденных договоренностей с Путиным. Для российского диктатора это может быть какой-нибудь большой игрой.
"Для него это игра, как китайская. Только в отличие от нее мы очень скоро увидим результаты. Поймем, куда двигаются вагнеровцы, которые вчера покинули свою базу в Молькино и направились в Анапу. Возможно, они там концентрируются и куда-то готовятся идти", – предположила Романова.
Вагнеровцы в Беларуси: последние новости
- В канун 19 июля в Беларуси заметили шестую колонну ЧВК "Вагнера". В ней насчитывалось около 120 автомобилей.
- Журналистам благодаря спутниковому снимку Planet Labs 19 июля удалось зафиксировать количество техники в белорусском лагере ЧВК "Вагнера". Ее насчитывается не менее 485 единиц.
- Наемники ЧВК "Вагнера" продолжают активно перемещаться в палаточный лагерь под Осиповичами в Беларуси. Прибывают они туда без тяжелой техники. Украинские пограничники контролируют ситуацию и заявляют, что на границе не фиксируют перемещение военной техники, а также подразделений российской армии. Вагнеровцы сейчас не представляют угрозы для Украины.