Думали, что украинский разведчик: под Бахмутом вагнеровцы всю ночь пытали русского солдата

Фраза "своих не бросаем" буквально стала мемом. Но, как выяснилось, вагнеровцы охотно своих еще и пытают. Так произошло с одним из русских военных.

По имеющейся информации, на протяжении всей ночи наемники ЧВК "Вагнера" пытали добровольца из России. Случилось это под Бахмутом, куда боец отправился со своим батальоном. Его вагнеровцы перепутали с украинским разведчиком, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Трофей наделал беды

Возможно, российского добровольца отпустили бы, но его стремление к трофеям сыграло с ним злую шутку. В его кармане обнаружили жетон Добровольческого украинского корпуса. За эту находку оккупант и поплатился своим здоровьем.

Потерпевший журналистам пожаловался на допросы "с особым пристрастием". Их вагнеровцы проводили в четырех разных локациях. Между ними оккупанта наемники возили в грузовике.

Никаких разговоров, кроме допроса, со мной не вели. Один только, пока меня перевозил, спросил: "Ты жив?" Я говорю: "Жив". Он не издевался – только заставил гимн России спеть: может, проверял, знаю ли я слова. Так я ему сначала спел гимн СССР, а потом уже русский. Пока ехали, он слушал,

– рассказывает захватчик.

Понятно, что вагнеровцы с ним не церемонились. Оккупант пожаловался, что его кололи ножом в глаза. После этого их засыпали неизвестным порошком, полуобнаженного отправили в холодный подвал. Также российского добровольца избивали, обливали бензином, а также угрожали, что подожгут его.

Один из так называемых "следователей" во время своего последнего допроса заподозрил, что здесь что-то не так. Он пленника решил передать в лапы так называемой военной полиции.

"Там сразу начали проверять мою принадлежность к России. Спрашивали меня о том, какая, например, достопримечательность установлена у железнодорожного вокзала в моем родном городе Орел. А когда поняли, кто я, приехала скорая и забрала меня сначала в травмпункт, а оттуда – в больницу Брянки", – отметил он.

Медики во время осмотра диагностировали у захватчика ушиб почек, закрытую травму правого плеча, а также химический ожог глаз. Об этом российский оккупант рассказывает, едва сдерживая слез.



Боец в больнице после "допросов" вагнеровцев / Фото "Медуза"

Свои – не лучше. На это захватчик также пожаловался. Он отметил, что за время его отсутствия, командование записало бойца в дезертиры или просто беглецы. Так что обещанную ему зарплату в размере 160 тысяч рублей платить ему никто не будет.

"Меня после больницы комиссировать обещали, на фронт больше не отправят. Да я и сам не хочу: после того, что там увидел, я не хочу в такой армии воевать. Кармическую обязанность я, считай, отработал", – добавил он.

Будем откровенны, этому отбросу еще сказочно повезло. Только за 7 мая нашим защитникам удалось ликвидировать 540 оккупантов. Если же говорить об общей статистике потерь врага, то она от 24 февраля 2022 года насчитывает уже 194 970 бойцов так называемой "второй армии мира".