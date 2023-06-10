Путин считает Пригожина своим проектом: зачем главарь ЧВК "Вагнера" делает резкие заявления

Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин регулярно позволяет себе кидаться на российское минобороны. Очевидно, Владимир Путин позволил ему это делать.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, Пригожин постоянно словесно атакует минобороны России по двум причинам.

К теме Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Почему Пригожин ведет "войну" против минобороны России

Как подчеркнул Гудков, прежде всего, Пригожин пытается себя защитить от различных возможных вариантов развития событий. В противном случае с ним может что-нибудь случиться.

Также стоит предположить, что только Путин может позволить Пригожину вот так нагло атаковать российское военное командование. Это значит, что диктатор не желает, чтобы генералы расслаблялись. Ему нужно, чтобы они ощущали давление.

Видели, что сейчас минобороны подготовило ответ через подполковника. Тот клялся, что говорил все от себя, а не от армии и генштаба. Но кто ему поверит? Конечно, это ответ Герасимова, Шойгу и других военных кланов. Ответ Путину из-за постоянной критики Пригожина,

– отметил Гудков.

Недавно террористы из ЧВК "Вагнера" захватили в плен российского подполковника. Это был командир тамошней 72 мотострелковой бригады.

Смотрите разговор с Геннадием Гудковым на ютубе 24 Канала

Кроме того, Пригожину сейчас вроде бы таки разрешили продолжать вербовать людей в России. Его так называемая "частная военная компания "Вагнера" серьезно "потрепана" после боев в Бахмуте.

Им нужны люди. Полагаю, Путин считает его своим проектом. И позволяет ему это делать – продолжать вербовать иудей на территории России,

– заметил Гудков.

Вагнеровцы захватили в плен российского подполковника: коротко