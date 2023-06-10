Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Пригожин постійно словесно атакує міноборони Росії з двох причин.

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Чому Пригожин веде "війну" з міноборони Росії

Як наголосив Гудков, насамперед Пригожин намагається себе захистити від різних можливих варіантів розвитку подій. В іншому випадку з ним може щось статися.

Також варто припустити, що лише Путін може дозволити Пригожину ось так нахабно атакувати російське військове командування. Це означає, що диктатор не хоче, щоб генерали розслаблялися. Йому потрібно, щоб вони відчували тиск.

Бачили, що зараз міноборони підготувало відповідь через підполковника. Той клявся, що розповідав все від себе, а не від армії та генштабу. Але хто ж йому повірить? Звісно, це відповідь Гєрасімова, Шойгу та інших воєнних кланів. Відповідь Путіну через постійну критику Пригожина,

– зазначив Гудков.

Зверніть увагу! Нещодавно терористи з ПВК "Вагнера" захопили в полон російського підполковника. Це був командир тамтешньої 72 мотострілецької бригади.

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Крім того, Пригожину зараз нібито дозволили продовжувати вербувати людей в Росії. Його так звана "приватна військова компанія "Вагнера" серйозно "пошарпана" після боїв в Бахмуті.

Їм потрібні люди. Гадаю, Путін вважає його своїм проєктом. І дозволяє йому це робити – продовжувати вербувати юдей на території Росії,

– зауважив Гудков.

Вагнерівці захопили в полон російського підполковника: коротко