Вагнеровцы становятся отдельной армией с самолетами и тяжелым вооружением: анализ ISW

28 октября 2022 , 07:15
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ISW

"Повар Путина" Пригожин получает все больше полномочий в войне против Украины. Более того, его ЧВК "Вагнера" становится отдельной армией России. А значит, становится еще более опасной.

На этом сделали акцент в Институте по изучению войны. Составители отчета отметили, что ЧВК "Вагнера" продолжает развивать свои возможности для ведения войны в Украине.

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Вагнеровцев оснащают авиацией и техникой

По данным аналитиков, у них появляются средства для ведения воздушной войны. Кроме того, техническое оснащение сравнимо с аналогичным в регулярном российском войске.

Как отметил один российский военный блоггер, ЧВК "Вагнера" набирает солдат для формирования или пополнения экипажей ЗРК "Панцирь-С1", ЗРК С-300, вертолетов и штурмовиков, специалистов по радиоэлектронной борьбе.

Пока вагнеровцы не могут похвастаться собственными боевыми самолетами. Но вскоре все может измениться, ведь российские военные все больше надежд возлагают именно на бойцов Пригожина. Так, российские источники и BBC подтвердили существование, по меньшей мере, одного авиационного отряда Вагнера. Он управлял самолетами Су-25, которыми атаковали на Востоке Украины в мае 2022 года.

Военный блоггер сообщил, что приобретение вагнеровцами боевых самолетов – признак того, что бойцы "повара Путина" стали "примером контрактной армии, к которой все эти годы стремилось минобороны России". И все это свидетельствует, что ППК "Вагнер", с высокой долей вероятности, становится параллельной армией на уровне минобороны страны-агрессорки.

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Автор: Назарій Лазур