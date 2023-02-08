Кувалда и многочисленные казни стали следствием массового дезертирства вагнеровцев

Преступники из ЧВК Вагнера активно практикуют внесудебные казни. Они используют печально известные кувалды, которыми убивают своих военных.

Об этом 24 Каналу рассказала основательница российской благотворительной организации "Русь сидящая" Ольга Романова. Уже не раз сообщалось, что у вагнеровцев есть проблемы с живой силой. Ведь зеки теперь в основном отказываются идти гибнуть на войне против Украины.

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Зэки начали бежать – появились казни

Как напомнила Романова, осенью 2022 года был пик набора заключенных в ЧВК Вагнера. Однако очень быстро они начали заканчиваться – кто-то погибал в боях против украинских военных, а многие оказались умнее и пошли сдаваться в плен.

Пригожин пытался осенью остановить массовые побеги, когда набрал много зеков. Они стали сдаваться в плен и убегать. Тогда и начались внесудебные казни. Кувалда – "символ" 2022 года в России,

– отметила Романова.

Понятно, что зэков не вдохновили такие внесудебные казни. Поэтому сейчас они пытаются все же отсидеть свои сроки в тюрьме и не гибнуть в Украине.

Романова рассказала о проблемах в ЧВК Вагнера: смотрите видео

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