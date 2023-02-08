Кувалда и многочисленные казни стали следствием массового дезертирства вагнеровцев
Преступники из ЧВК Вагнера активно практикуют внесудебные казни. Они используют печально известные кувалды, которыми убивают своих военных.
Об этом 24 Каналу рассказала основательница российской благотворительной организации "Русь сидящая" Ольга Романова. Уже не раз сообщалось, что у вагнеровцев есть проблемы с живой силой. Ведь зеки теперь в основном отказываются идти гибнуть на войне против Украины.
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Зэки начали бежать – появились казни
Как напомнила Романова, осенью 2022 года был пик набора заключенных в ЧВК Вагнера. Однако очень быстро они начали заканчиваться – кто-то погибал в боях против украинских военных, а многие оказались умнее и пошли сдаваться в плен.
Пригожин пытался осенью остановить массовые побеги, когда набрал много зеков. Они стали сдаваться в плен и убегать. Тогда и начались внесудебные казни. Кувалда – "символ" 2022 года в России,
– отметила Романова.
Понятно, что зэков не вдохновили такие внесудебные казни. Поэтому сейчас они пытаются все же отсидеть свои сроки в тюрьме и не гибнуть в Украине.
Романова рассказала о проблемах в ЧВК Вагнера: смотрите видео
Оккупанты из ЧВК Вагнера: последние новости
- Верховная рада Украины одобрила постановление о признании ЧВК Вагнера международной преступной организацией. Поддержали эту идею более 300 народных депутатов. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что признание этой группировки террористической организацией – это еще один шаг к привлечению их к ответственности.
- Также 3 февраля генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что Украина объявила о подозрении Евгению Пригожину. Он ответственен за тысячи военных преступлений.
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что украинские военные активно уничтожают террористов из ЧВК Вагнера. При нынешней интенсивности утилизации вагнеровцев хватит еще на 6 – 9 месяцев.