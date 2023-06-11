Минобороны России хочет убрать под себя ЧВК "Вагнера": добровольцам приказали подписать контракт

В России все находящиеся на фронте "добровольческие отряды" должны заключить контракты с минобороны страны-агрессорки. Это касается и ЧВК "Вагнера".

Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России добровольцам приказали подписать контракты по минобороны

Так, Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", находящиеся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с минобороны государства-террористки.

Пропагандисты говорят, что это якобы предоставит добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнению ими задач. В то же время, отдельные добровольцы могут подписать индивидуальные контракты как с отрядами, так и с минобороны.

Отметим, что "добровольческими отрядами" российские власти называют, в частности, частные военные компании, например, ЧВК "Вагнера". Согласно законодательству, ЧВК в России запрещен, поэтому чиновники выбирают определение "добровольческие отряды".

Могут ли у Пригожина отобрать ЧВК "Вагнера"

Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман считает, что у Пригожина была поддержка не только Путина. За ним стояли братья Ковальчуки, администрация президента и уже очевидно, что он потерял их поддержку. Даже Кадыров, с которым он одно время дружил, отвернулся от него из-за последних скандалов.

"Я думаю, что сейчас будут пытаться аккуратно выводить ЧВК "Вагнера" из-под хозяина. Российские власти пока боятся их трогать, идут аккуратные переговоры. Они не пойдут на схватку во время войны", – заявил Эйдман.