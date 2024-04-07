Не удержались перед соблазном: почему в ЧВК "Вагнера" массово вербуют иностранцев

До бунта в июне 2023 года покойный глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин набирал на войну российских заключенных. После его смерти такое явление несколько снизилось, но началась активная вербовка иностранцев, в частности, из Ливии, Непала, Судана и Сирии.

Набранных мужчин отправляют на фронт воевать против Украины, несмотря на то, что Россия и так имеет огромный мобилизационный ресурс. Почему в ЧВК "Вагнера" массово вербуют иностранцев – предположил в разговоре с 24 Каналом бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Вероятная причина – деньги

По словам экс-сотрудника СБУ, пока нет единого ответа, почему в ЧВК "Вагнера" пытаются привлекать иностранцев. Впрочем, Россия встала перед выбором: нанимать зеков, которые не умеют воевать и на которых нельзя заработать, или вербовать наемников из иностранных государств, на содержание которых выделяются немалые средства из бюджета.

Учитывая это, верхушка Кремля выбрала второй вариант. Скорее всего, россиян традиционно заинтересовали деньги. Ведь можно предоставить только половину из выделенных средств, а остальную часть оставить себе. А если умножить на количество людей, то вообще получаются чрезвычайно большие заработки. Поэтому российская элита не удержалась перед таким соблазном.

Это больше о заработках, а не о результате. Они хотят заработать на российско-украинской войне,

– отметил Ступак.

Действительно ли завербованных украинцев на ВОТ отправляют в Африку

Центр противодействия дезинформации сообщил, что ЧВК "Вагнера" вербуют украинцев на временно оккупированной территории на войну в Африку. Однако, по мнению Ступака, как только вагнеровцы наберут мужчин, их сразу посадят в машины и повезут на Лимано-Купянское направление.

Мне странно, почему именно "Вагнер". Хотя могут в принудительном порядке такое делать, и они это делают. Нанимают на ВОТ, дают оружие и отправляют на фронт. Это такая военная хитрость, как они говорят. Набирают людей вроде бы на войну в Африку, подписывают контракты, а потом везут на войну с Украиной,

– предположил Иван Ступак.

Где сейчас находятся вагнеровцы