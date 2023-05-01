Договорится до встречи с ДРГ: Жданов прогнозирует Пригожину нелегкую судьбу

В последнее время владелец так называемой ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин распространяет различные неоднозначные заявления. Он может договориться до того, что за него просто возьмутся другие силовые структуры России.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. В последнее время Пригожин то снова жалуется на нехватку боеприпасов, то вообще говорит, что "Вагнер" может перестать существовать.

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По словам Жданова, когда Пригожин окончательно надоест командованию минобороны, тогда за него могут взяться серьезно.

Пригожин договорится. Он наверняка забыл, что в составе российского минобороны есть Главное разведывательное управление (ГРУ), сейчас его называют просто Главным управлением. Основная задача их – ведение разведывательно-диверсионной работы. Когда Пригожин надоест генералам, то, поверьте, найдется какая-нибудь диверсионная группа, которая разберется с ним,

– отметил Жданов.

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В России растет количество так называемых ЧВК

Как отметил Жданов, рост числа так называемых частных военных компаний является опасным явлением для России. В будущем они вполне могут организовать переворот, если бизнесмены договорятся с силовиками.

Я когда-то рассказывал, что и структуры Кадырова, и Пригожина могут претендовать на силовые структуры. Они могут повлиять на устранение и приведение к власти некоторых людей. Если бизнесмены договорятся с силовиками, то переворот произойдет быстро и в кратчайшие сроки,

– считает Жданов.

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