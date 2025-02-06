Мариупольский музей создает электронный каталог для сохранения культурного наследия

Мариупольский краеведческий музей разрабатывает электронный каталог коллекции для сохранения культурного наследия и расследования преступлений России против Украины. Проект реализуется при поддержке Общества Рафаэля Лемкина.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский краеведческий музей. Он начал создание электронного каталога своей фондовой коллекции, что позволит сохранить памятники украинской культуры и будет способствовать расследованию преступлений России против культурного наследия Украины.

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Мариупольский музей восстанавливает утраченную коллекцию

В результате российского вторжения большинство экспонатов музея было уничтожено или незаконно вывезено оккупантами.

Работа над каталогом имеет целью не только воссоздать утраченные экспонаты в цифровом виде, но и создать важный ресурс для исследователей, искусствоведов и ученых. Этот проект станет важным инструментом для фиксации и исследования преступлений России, а также для защиты остатков коллекции от дальнейших угроз.

Символично, что работа над каталогом пришлась на 105-ю годовщину со дня основания Мариупольского краеведческого музея.

Коллекция, насчитывавшая около 60 тысяч экспонатов, была значительно повреждена в результате бомбежек и пожаров, вызванных войной. Сейчас музей продолжает работать в экзиле, чтобы восстановить свою ценную коллекцию хотя бы в цифровом формате.