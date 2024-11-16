Не знал, что он распространяет информацию, – Зеленский об озвученных секретарем СНБО цифрах мобилизации

Президент Владимир Зеленский заявил, что нецелесообразно объявлять точное количество призванных на фронт мужчин. Однако признал, что людей на поле боя все равно не хватает.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского "Украинскому радио".

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В частности, президент прокомментировал заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко относительно того, что нужно мобилизовать еще около 160 тысяч человек. По его словам, это его удивило.

Я не согласен с этими цифрами. Нельзя говорить о точной цифре, потому что есть вопрос задачи. Если не хватает людей на фронте, – это ответ, мобилизовали ли сотни тысяч людей, или нет. Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет,

– заявил Владимир Зеленский.

Глава государства объяснил, почему не хватает. В частности, подчеркнул, что самое главное – люди.

"А потому, если не хватает, то точно никакие полмиллиона никто не мобилизовал", – добавил он.

При этом говорить точную цифру, президент отказался и сказал, что звучать ее – неправильно.

Также Владимир Зеленский оценил и действие нового закона о мобилизации, который вступил в силу 16 июля.

"Есть разные стороны этого закона. Знаете, жизнь и бумага... Хотя так нельзя, наверное, говорить о законах, но в реальности все немного по-другому. Законы есть для того, чтобы жить по правилам. Но если те или иные нормы законодательства не поддержаны обществом, прежде всего, некоторые вещи надо корректировать", – считает президент.

В этом контексте президент заверил, что согласно докладам высшего военного руководства страны "есть вещи, которые они должны уладить, есть – которые идут, как и были запланированы".