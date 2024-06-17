Россияне могли намеренно подставить под удар "Циклон", – Плетенчук

Плетенчук высказал предположение, что россияне намеренно подставили под удар ракетный корабль "Циклон". Это могло быть связано с нарушениями во время строительства корабля.

В частности, вражеский ракетоноситель могли уничтожить из-за страха российских чиновников перед возможными уголовными последствиями. Заметим, что после поражения "Циклона" в Крыму не осталось надводных ракетоносителей, поэтому ракеты будут лететь дольше, что дает ПВО больше времени для отражения атак.

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Что известно об уничтожении "Каракуртов"

Представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук высказал предположение, что россияне намеренно подставили под удар ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 "Каракурт". Он отметил, что проект "Каракурт" является старым и происходит с 1990-х годов.

Сами корабли новые, а проект старый. Россияне к нему вынужденно вернулись, потому что в 2014 году Украина ввела санкции и прекратила поставки газотурбинных двигателей на серии их фрегатов. И, кстати, именно поэтому сейчас в Баренцевом море горит противолодочный российский корабль – его просто десять лет никто должным образом не обслуживал,

– сообщил спикер.

Из-за нехватки необходимых двигателей, строительство больших кораблей в России было прекращено, и некоторые уже построенные корпуса проданы Индии. Плетенчук рассказал, что российские малые ракетные корабли, такие как "Циклон", комплектовались российскими двигателями завода "Звезда", однако их производство было ограниченным и впоследствии перешло на китайские двигатели.

Первый корабль проекта 22800 "Каракурт" для Черноморского флота, "Циклон", был достроен два года назад, но не смог пройти государственные испытания и не запустил ни одной крылатой ракеты "Калибр".

Кому могло быть выгодным уничтожение "Циклона"

Плетенчук предполагает, что уничтожение "Циклона" могло быть выгодным некоторым российским чиновникам, чтобы избежать ответственности за недостатки в строительстве корабля.

Он также сообщил, что другие корабли этого проекта имели подобные проблемы: "Аскольд" был уничтожен в Керчи, два корабля перешли к Каспию, а один еще строится в Зеленодольске.

Спикер также отметил, что Россия вывела все ракетоносители из оккупированного Крыма. В частности, страна-агрессор начала заряжать их в Новороссийске. Это обусловлено большим риском для вражеских кораблей в случае их пребывания в акватории Крыма, где они могут быть поражены Силами обороны Украины.

"Вероятнее всего, они (россияне – 24 Канал) просто притянули краны из Крыма в Новороссийск под подводные лодки. Но у них залп четыре, а не восемь ракет. И эффективность применения "Калибров" как отдельной единицы вооружения уже под вопросом", – отмечает Плетенчук

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