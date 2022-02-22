Цинично разбежались кто куда: ОПЗЖ будет думать о войне в "гнилой" Европе

Владимир Путин сплотил украинцев так, как никто и никогда, поэтому за это его надо поблагодарить. Он также второй раз вырезал "раковую опухоль" на теле Украины.

Почему говорю, что надо поблагодарить? Потому что после выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности я не узнала свою ленту новостей.

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Все сознательные, адекватные и здравомыслящие граждане написали, что соглашаются со словами президента. Подобные публикации я увидела у политологов, некоторых депутатов и коллег.

Непримиримые враги забыли о распрях и стали на одну сторону, чтобы защитить Украину от агрессора. Многозначительно промолчали разве что Арсен Яценюк и Дмитрий Разумков.

Кто имел противоположную позицию

На другую сторону, а точнее на взлетную полосу, стали лица, которым понадобилось всего 3 дня и 60 чартеров, чтобы покинуть свою Родину. Стоит отметить, что сейчас еще даже не продолжаются военные действия, а есть лишь угроза со стороны России.

Однако они уже взяли свои тревожные чемоданы и вылетели кто куда. А как же?

"Украине нужно освобождение. Народ Украины ждет освобождения", – заявлял Илья Кива. Он так ждал, пока Путин "освободит Украину", что когда тот, кажется, решился, нардеп сказал приходить, но "нас дома нет".

Илья Кива требовал "освобождения для украинцев" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Это же, как я уже сказала в начале, второй раз, когда Путин, сам того не подозревая, проводит тест на выявление раковых опухолей или же предателей в рядах украинских чиновников и власть имущих.

Впервые эта история сработала с Виктором Януковичем. Он так сильно хотел дружить с Россией, что вынужден был собирать вещи и убегать. Правда, нигде, кроме Москвы, его не хотели видеть.

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Эти же его приспешники, мечтающие о "русском мире", предпочитают почему-то "гнилую Европу". Еще 26 января Кива кричал, что карантин Верховной Раде не нужен. Мол, некогда отдыхать – надо о стране думать.

Однако уже 30 января нардеп вылетел в Испанию, чтобы встречать весну на средиземноморском побережье города Аликанте. Там сейчас комфортные 16 градусов тепла. Так почему бы и нет?

"Подгорает" на 24 канале: смотрите видео

Впрочем, чтобы вы ничего лишнего не подумали, я вам сразу скажу, что Кива не сбежал, нет. Просто так совпало, что именно накануне анонсированного российского вторжения его резко начали преследовать за взгляды, инакомыслие и еще за что-то.

Угрозы продолжаются давно. Вы видите и сами становитесь свидетелями того, как в телеграм-каналах и на интернет-ресурсах идут прямые призывы к насилию, к уничтожению русскоязычного населения и всех, кто сейчас говорит о мире,

– заявил одиозный Кива.

Однако депутат забыл добавить, что речь идет о "мире на российских условиях". Поэтому, он бросил русскоязычное население на произвол судьбы и решил спасать собственную контуженную голову.

Кто еще покинул Украину

Следующей, кто заправил полный бак и вылетел в Ригу, была уже Наталия Королевская. В том же месте находится еще один депутат от ОПЗЖ – Юрий Солод.

В то же время семья Левочкиных решила максимально запутать следы и поэтому разделилась. Юлия Левочкина 26 января отправилась в Ниццу: девочкам по нраву Франция. Сергей Левочкин со своим тревожным чемоданом 10 февраля отправился в Венецию. Видимо, Италия ему показалась более комфортной, чтобы переждать возможное российское вторжение.

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Куда мог вылететь Вадим Рабинович? Конечно, в Израиль. У него там было очень много важных дел, но он заболел коронавирусом, поэтому уже в течение 2 недель "очень хочет", но не может вернуться в Украину.

Вадим Рабинович вылетел в Израиль / Фото Getty Images

Игорь Абрамович решил далеко не лететь, потому что может ничего и не будет, так что надо быстро вернуться, пока твоего отсутствия никто не заметил. Поэтому он пока находится в Варшаве.

Если будете искать Татьяну Плачкову, ну вдруг у вас возникнут вопросы по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, членом комитета которого она является, то ищите ее в Вене.

Виталий Борт улетел в Турцию, а Александр Пузанов решил взять пример с Юлии Тимошенко и полетел думать о войне на теплых пляжах "Дубайщины". Нелегкая судьба народного депутата.

Вадим Столар, кстати, также решил отключить мозг и взглянуть на искусство, поэтому ищите его где-то в многочисленных музеях Ниццы.

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В то же время внефракционный Вадим Новинский, наверное, поехал за шлемы договариваться. Он в Мюнхене, если что.

Марченко не отстает

Заметьте, что никто из них не полетел в Россию. Даже жена Виктора Медведчука – Оксана Марченко. Она решила, что некогда делать вид, что надо спасать самое дорогое – свою собственную жизнь, поэтому отправилась в Беларусь.

Видео как Марченко, которая проходит контроль, сняли украинские пограничники. Жена Медведчука также сделала им замечание, что нельзя ее снимать без предупреждения.

Итак, уезжать из страны в период, когда твой кум снова хочет на нее напасть – это хорошо, а снимать ее на границе было плохо. Вот такие мы невоспитанные. Зато не убегаем из страны, когда враг на границе.

Марченко, как вы поняли, была в сопровождении только охраны, потому что кто-то, я имею в виду Медведчука, должен сидеть дома с электронным браслетом на ноге. Так что в случае чего, у нас есть первый пленный, которого можно потом выгодно обменять.

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Пока это все. Помните, что враг не только может быть извне, но и паразитировать внутри страны. Поэтому, будьте осмотрительными, сохраняйте спокойствие и защищайте Украину.