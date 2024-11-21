Цинизм не имеет границ: Путин говорит, что предупредит жителей Украины об опасных ракетах

Россия уже более 1000 дней продолжает терроризировать Украину, атакуя ее воздушными целями. Путин заявил, что предупредит украинцев об опасных ракетах.

Глава Кремля заявил, что предупредит украинцев об опасных ракетах. Об этом российский диктатор заявил во время своего обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Очередной цинизм от Путина

Кремлевский глава Владимир Путин 21 ноября обратился к гражданам своей страны с обращением. В частности, главные его тезисы касались войны в Украине.

Так, диктатор в очередной раз сделал циничное заявление и начал врать, что предупредит жителей Украины об опасных ракетах.

Россия заранее будет предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону во время применения ракет,

– заявил Путин, пишут в российских телеграмм-каналах.

Добавим, что российские СМИ также указывают, что Путин во время обращения заявил, что российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник". По его словам, целью удара был военно-промышленный объект в Днепре, и цель "успешно поражена". Подробности о соответствующем заявлении главы Кремля, читайте в материале 24 Канала.