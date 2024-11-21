Глава Кремля заявив, що попередить українців про небезпечні ракети. Про це російський диктатор заявив під час свого звернення, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Черговий цинізм від Путіна

Кремлівський очільник Владімір Путін 21 листопада звернувся до громадян своєї країни із зверненням. Зокрема, головні його тези стосувалися війни в Україні.

Так, диктатор вкотре зробив цинічну заяву та почав брехати, що попередить жителів України про небезпечні ракети.

Росія заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України залишити небезпечну зону під час застосування ракет,

– заявив Путін, пишуть в російських телеграм-каналах.

Додамо, що російські ЗМІ також вказують, що Путін під час звернення заявив, що російські військові 21 листопада застосували новітню російську систему середньої дальності "Орешник". За його словами, метою удару був військово-промисловий об'єкт у Дніпрі, і мета "успішно уражена". Подробиці про відповідну заяву глави Кремля, читайте в матеріалі 24 Каналу.