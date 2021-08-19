Цинизм зашкаливает: в США продают футболки с принтом людей, выпавших из самолетов в Кабуле
Источник:Independent
Ужасные кадры с гибелью людей в аэропорту Кабула всколыхнули мир. Впрочем, для некоторых это стало поводом для коммерции и циничных шуток.
В США начали продавать футболки с надписью "Кабульский парашютный клуб". На них изображен силуэт самолета и люди, которые с него падают.
Тем временем Хаос в аэропорту Кабула продолжается: талибы приказывают людям без паспортов и виз покинуть территорию
Циничные шутки над человеческим отчаянием
Футболки с самолетом и афганцами, которые с него падают, появились на нескольких онлайн-платформах. Впоследствии они перекочевали в соцсети, где пользователи подняли скандал. Большинству людей такие циничные принты не по нраву. Футболки выставили сразу на нескольких сайтах по продаже одежды.
Футболки с людьми, которые падают с самолета / Фото из tshirtatlowprice.com
Один из них – популярный американский портал Etsy, который является платформой для независимых продавцов.
После волны возмущений Etsy удалил этот товар. Представитель сайта сказал, что такой дизайн нарушает Правила сообщества по распространению насилия.Обратите внимание! На одной из онлайн-платформ для продажи, мужчина-модель имеет татуировку с мотивом советщины. На его правом предплечье изображен Юрий Гагарин в футболке с надписью "СССР".
Хаос в аэропорту Кабула: главное
- 15 августа талибы вошли в Кабул и объявили, что контролируют весь Афганистан. Шанс покинуть страну тем, кто несогласен с "Талибаном" остался мизерным – через аэропорт в Кабуле.
- В тот же день все коммерческие рейсы отменили, в небо запускали только эвакуационные самолеты. Отчаянные афганцы пытались пробраться в них, чтобы только уехать из страны.
- Именно из-за этого люди 16 августа начали привязывать себя к шасси, или просто в отчаянии держаться руками, в надежде, что пилот не сдвинется.
- По предварительной информации, в давке и из-за падения с самолетов 40 человек погибли.