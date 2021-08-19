Цинизм зашкаливает: в США продают футболки с принтом людей, выпавших из самолетов в Кабуле

Ужасные кадры с гибелью людей в аэропорту Кабула всколыхнули мир. Впрочем, для некоторых это стало поводом для коммерции и циничных шуток.

В США начали продавать футболки с надписью "Кабульский парашютный клуб". На них изображен силуэт самолета и люди, которые с него падают.

Тем временем Хаос в аэропорту Кабула продолжается: талибы приказывают людям без паспортов и виз покинуть территорию

Циничные шутки над человеческим отчаянием

Футболки с самолетом и афганцами, которые с него падают, появились на нескольких онлайн-платформах. Впоследствии они перекочевали в соцсети, где пользователи подняли скандал. Большинству людей такие циничные принты не по нраву. Футболки выставили сразу на нескольких сайтах по продаже одежды.

Футболки с людьми, которые падают с самолета / Фото из tshirtatlowprice.com

Один из них – популярный американский портал Etsy, который является платформой для независимых продавцов.

После волны возмущений Etsy удалил этот товар. Представитель сайта сказал, что такой дизайн нарушает Правила сообщества по распространению насилия.

Хаос в аэропорту Кабула: главное

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили, что контролируют весь Афганистан. Шанс покинуть страну тем, кто несогласен с "Талибаном" остался мизерным – через аэропорт в Кабуле.

В тот же день все коммерческие рейсы отменили, в небо запускали только эвакуационные самолеты. Отчаянные афганцы пытались пробраться в них, чтобы только уехать из страны.

Именно из-за этого люди 16 августа начали привязывать себя к шасси, или просто в отчаянии держаться руками, в надежде, что пилот не сдвинется.

По предварительной информации, в давке и из-за падения с самолетов 40 человек погибли.