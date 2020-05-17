Заложник COVID-19: невероятная история спасения американского туриста

Американский турист стал первым больным коронавирусом в маленьком гималайском королевстве Бутан. Чтобы спасти его, пришлось искать самолет на другом континенте.

Бутан – маленькое гималайское королевство, которое находится рядом с Непалом и Индией. Ради сохранения традиций оно очень долго было закрытым для иностранцев.

И только недавно стало принимать ограниченное количество туристов. 24 канал перевел и адаптировал историю с хорошим концом от The Washington Post.

Нулевой пациент в Бутане



Панорама страны / Фото Encyclopedia Britannica

Все началось, когда 76-летний физик-турист Берт Хьюитт из США вместе с партнершей поехали в Индию и Бутан в феврале. Сначала – недельное путешествие по реке Брахмапутра и ночевка в маленьких селах. В последний день путешествия, у мужчины пропал аппетит, хотя персонал приготовил шикарный стол.

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Аэропорт Паро в Бутане / Фото Wikimedia Commons

Чтобы добраться Бутана, пришлось ехать на крайний север Индии, а затем спускаться с вершин на самолете в единственный международный аэропорт страны в Паро. Проблемы с желудком ухудшались, а в горах добавилась еще и нехватка кислорода. В городе Пунакха, который пара посетила ради фестиваля, Берт уже едва мог ходить.

Так Берт и Сэнди попали в госпиталь в столице Бутана – Тхимпху в марте. Выглядел он как бы нормально, но уровень кислорода в крови был критически низким. К тому же, раньше он пережил рак, из-за чего ему удалили селезенку. Его состояние быстро ухудшалось, рентген легких был очень плохим.

Врачи сначала подумали, что их мониторы сломались. Но Берт Хьюитт, пенсионер из штата Мэриленд, стал первым больным коронавирусом в Бутане – стране с населением всего в 780 тысяч человек. Угроза, которую они боялись, уже прибыла.



Молодой король Бутана осматривает армию / Фото MSN

Некоторые обратили на него особое внимание – любимый бутанцами король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук. Именно по его приказу началась подготовка к лечению, а также он попросил заботиться о Берте как можно лучше.

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Он прислал пару пижам и покрывало. Монарх оставался на ночь в больнице и очень ждал встречи, чтобы "поговорить о черных дырах". Король был "милым, заботливым и добрым", – отметила партнерша Хьюитта Сэнди Фишер.

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Phoenix Air уже имеет опыт сложных медицинских перевозок / Фото The Business Journals

Единственным выходом как остановить прогресс коронавируса было подключение Хьюитта к аппарату искусственной вентиляции легких. Это будет последним воспоминанием Берта за 10 следующих дней...

Дома его дети обрывали телефоны в гневе требуя от правительства спасти отца. Дипломаты вспомнили об одной фирме, которой оказали огромный федеральный контракт. Ближайший самолет с биоконтроллером находился... в Найроби, Кения и принадлежал грузинской компании Phoenix Air.

На другом конце планеты! Но что делать? Он полетел в Бутан с командой. Когда партнера Сэнди все еще на ИВЛ забрали к машине скорой, она думала, что больше никогда его не увидит. "Но я надеялась, что его тело и дух выдержат, так и произошло. Он еще молод для своего возраста и в хорошей физической форме", – рассказывала она позже.

У нее тоже обнаружили вирус, но бессимптомный. Всего в Королевстве Громового Дракона уже 15 случаев COVID-19. Сэнди смогла выполнить запланированную программу и посмотреть интересные места в Бутане.

"Думаю, молилась вся страна", – вспоминал министр здравоохранения Дечен Вангмо. Всех 73 человек, с которыми контактировал американец, перевели на карантин. В Индии – 600 человек. Никто из бутанцев, кто контактировал с парой, не заболел, включая гида и водителя.

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Поэтому, Берта вывезли из Королевства Дракона на самолете "Гольфстрим" со специальным оборудованием. Госсекретарь США Майк Помпео похвалил всех, кто был задействован в этом сложнейшем перелете. И это действительно так! Сначала остановка в Калькутте, потом в Дубае, далее на острове Крит и в Париже. Все, чтобы взять горючего и новых членов экипажа. Ни один из них не имел права покидать борт все время дороги.

Город Балтимор, штат Мэриленд / Фото Pinterest

14 марта, через 30 часов после вылета из Бутана, самолет сел в Мэриленде, США. Берта перевезли в медицинский центр при Университете штата в городе Балтимор. Там высокий пост занимает его старшая дочь.

Эвакуация из Бутана была сложной, признался медицинский представитель Госдепа Уильям Фостер. Семьи должны компенсировать правительству проезд на родину.

Между тем, Берт пришел в себя. Врачи сказали ему: "Все, что они делали в Бутане, возможно, спасло вам жизнь". Через две недели его перевели из интенсивной терапии в реабилитационный центр и он довольно быстро начал поправляться. Все, что имел, кроме паспорта, осталось в Бутане. "Дочь угрожала конфисковать его", – смеется Берт.

Недавно Берт снова гулял по склонам в лесу без помощи. Сэнди прилетела в Калифорнию после 7-ми недель в Бутане. "Я думаю, это чудо, что я выжил. Вернулся через несколько дней после смерти", – рассказал он.