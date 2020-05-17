Заручник COVID-19: неймовірна історія порятунку американського туриста

Американський турист став першим хворим на коронавірус в маленькому гімалайському королівстві Бутан. Щоб врятувати його, довелося шукати літак ні іншому континенті.

Бутан – маленьке гімалайське королівство, яке знаходиться поряд з Непалом та Індією. Заради збереження традицій воно дуже довго було закритим для іноземців.

І лише нещодавно стало приймати обмежену кількість туристів. 24 канал переклав й адаптував історію з гарним кінцем від The Washington Post.

Нульовий пацієнт в Бутані

Панорама країни / Фото Encyclopedia Britannica

Все почалося, коли 76-річний фізик-турист Берт Х’юїтт з США разом із партнеркою поїхали в Індію та Бутан в лютому. Спочатку – тижнева подорож по річці Брахмапутра й ночівля у маленьких селах. У останній день подорожі, у старенького зник апетит, хоча персонал приготував шикарний стіл.

Читайте ще США хочуть покарати Китай за коронавірус: наскільки це реально

Аеропорт Паро в Бутані / Фото Wikimedia Commons

Щоб дістатися Бутану, довелося їхати на крайній північ Індії, а потім спускатися з вершин на літаку до єдиного міжнародного аеропорту країни в Паро. Проблеми зі шлунком погіршувались, а у горах додалась ще й нестача кисню. В місті Пунакха, яке пара відвідала заради фестивалю, Берт вже ледве міг ходити.

Так Берт та Сенді потрапили у госпіталь в столиці Бутана – Тхімпху у березні. Виглядав він ніби нормально, але рівень кисню в крові був критично низьким. До того ж, раніше він пережив рак, через що йому видалили селезінку. Його стан швидко погіршувався, рентген легень був дуже поганим.

Лікарі спочатку подумали, що їх монітори зламалися. Але Берт Х’юїтт, пенсіонер зі штату Меріленд, став першим хворим на коронавірус в Бутані – країні з населенням лише у 780 тисяч людей. Загроза, яку вони боялися, вже прибула.

Молодий король Бутану оглядає армію / Фото MSN

Дехто звернув на нього особливу увагу – улюблений бутанцями король Джігме Кхесар Намг’ял Вангчук. Саме з його наказу почалася підготовка до лікування, а також він попрохав турбуватися про Берта якомога краще.

​Сусіди Бутану та епідемія Індія та коронавірус: як закрити мільярд людей на карантин

Він прислав пару піжам та покривало. Монарх залишався на ніч в лікарні і дуже чекав зустрічі, щоб "поговорити про чорні діри". Король був "милим, турботливим та добрим", – зазначила партнерка Х’юїтта Сенді Фішер.

Літак порятунку з Африки

Phoenix Air вже має досвід складних медичних перевезень / Фото The Business Journals

Єдиний вихід зупинити прогрес коронавірусу був у під’єднанні Х’юїтта до апарату штучної вентиляції легень. Це буде останнім спогадом Берта за 10 наступних днів…

Вдома його діти обривали телефони в гніві вимагаючи від уряду врятувати батька. Дипломати згадали про одну фірму, якій надали величезний федеральний контракт. Найближчий літак з біоконтроллером знаходився...в Найробі, Кенія і належав грузинській компанії Phoenix Air.

На іншому кінці планети! Але що робити? Він полетів в Бутан з командою. Коли партнера Сенді все ще на ШВЛ до машини швидкої, вона думала, що більше ніколи його не побачить. "Але я сподівалася, що його тіло та дух витримають, так і сталося. Він ще молодий для свого віку та у гарній фізичній формі", – розповідала вона пізніше.

У неї теж виявили вірус, але безсимптомний. Загалом в Королівстві Громового Дракону вже 15 випадків COVID-19. Сенді змогла виконати заплановану програму та подивитись цікаві місця в Бутані.

“Думаю, молилася вся країна”, – згадував міністр охорони здоров’я Дечен Вангмо. Усіх 73 людей, з якими контактував американець, перевели на карантин. В Індії – 600 людей. Ніхто з бутанців, хто контактував з парою, не захворів, включаючи гіда та водія.

​Небезпечні гори У Гімалаях 70 людей загинули внаслідок лавин: деталі

Тож, Берта вивезли з Королівства Дракона на літаку "Гольфстрім" зі спеціальним обладнанням. Держсекретар США Майк Помпео похвалив всіх, хто був задіяний у цьому надскладному перельоті. І це дійсно так! Спочатку зупинка в Калькутті, потом в Дубаї, далі на острові Крит та в Парижі. Все, щоб взяти пального та нових членів екіпажу. Жоден з них не мав права покидати борт увесь час дороги.

Місто Балтимор, штат Мериленд / Фото Pinterest

14 березня, через 30 годин після вильоту з Бутану, літак сів у Мериленді, США. Берта перевезли до медичного центру при Університеті штату в місті Балтимор. Там високу посаду займає його старша донька.

Евакуація з Бутана була найскладнішою, зізнався медичний представник Держдепу Вільям Волтерс. Родини мають компенсувати уряду проїзд на Батьківщину.

Тим часом, Берт прийшов до тями. Лікарі сказали йому: "Все, що вони робили в Бутані, можливо, врятувало вам життя". Через два тижні його перевели з інтенсивної терапії до реабілітаційного центру і він доволі швидко почав одужувати. Все, що мав, крім паспорту, лишилося в Бутані. "Дочка погрожувала конфіскувати його", – сміється Берт.

Нещодавно Берт знову гуляв по схилам в лісі без допомоги. Сенді прилетіла до Каліфорнії після 7-ми тижнів в Бутані. "Я думаю, це чудо, що я вижив. Повернувся через кілька днів після смерті", – розповів він.