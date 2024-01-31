Без Украины Россия не может быть великой державой: в ЦРУ назвали самую большую ошибку в отношении Путина
Источник:Foreign Affairs
Директор ЦРУ Соединенных Штатов Уильям Бернс написал статью, в которой назвал самую большую ошибку касательно российского диктатора. По его словам, у Путина есть свое видение относительно необходимости ведения войны в Украине.
В этом же материале он оценил потери врага в войне, развязанной Россией. По данным ЦРУ, оккупанты не досчитаются убитыми и ранеными 315 тысяч своих бойцов.
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В ЦРУ объяснили амбициозные планы Путина
По словам Бернса, эпоха после холодной войны окончательно завершилась в тот момент, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Я провел большую часть последних двух десятилетий, пытаясь понять горючее сочетание образа, амбиций и незащищенности, которое воплощает российский президент Владимир Путин. Одно, что я понял, это то, что всегда было бы ошибкой недооценивать его нацеленность на контроль над Украиной и ее выбор,
– подчеркнул директор ЦРУ.
Как отметил Бернс, без этого контроля российский диктатор считает невозможным для России быть великой державой или для него быть великим российским лидером.
Он отметил, что эта "трагическая и жестокая фиксация уже принесла России позор" и обнажила ее слабые стороны, от ее одномерной экономики до ее раздутого военного мастерства и ее коррумпированной политической системы.
Вторжение Путина также вызвало невероятную решимость и решимость украинского народа. Я видел их мужество собственными глазами во время частых военных поездок в Украину, которые прерывались российскими воздушными налетами и яркими образами украинской настойчивости и изобретательности на поле боя,
– отметил Бернс.
Он также добавил, что оккупационная политика Путина в Украине стала настоящим провалом для России на многих уровнях.
Какие еще тезисы выдвинул Бернс: коротко
- Глава ЦРУ предположил, что 2024 год может быть тяжелым для ВСУ на поле боя. Он добавил, что Россия восстанавливает оборонное производство благодаря критически важным компонентам из Китая. А также Кремль получает оружие и боеприпасы от Ирана и Северной Кореи. И что этим всем Путин продолжает делать ставку на то, что время на стороне российского президента, и что "он может разгромить Украину и истощить ее западных сторонников".
- В частности, Уильям Джозеф Бернс, директор Центрального разведывательного управления, раскрыл детали важной операции. Рассекреченные данные обнаружили российские планы провокаций под "фальшивым флагом". Они имели целью обвинить Украину и оправдать агрессию. Однако благодаря усилиям ЦРУ Путин оказался вне зоны комфорта и вынужден был реагировать на вызовы, а не создавать их.
- В то же время он отметил, что ЦРУ сосредотачивается на противостоянии с Китаем, выделяя значительные ресурсы на разведку и анализ. Бернс отметил, что агентство удвоило бюджет, направленный на Китай, и создало немало соответствующих центров.