Решили еще до визита Зеленского, – СМИ о деталях предоставления ракет ATACMS

После многих месяцев размышлений США, вероятно, все же решились передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. СМИ сообщают, что решение было принято еще до визита Зеленского, однако решили не объявлять это публично.

Сам Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому вскоре передать небольшое количество ракет. Вероятно, США пришлют оружие с кассетной боеголовкой.

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ATACMS будут кошмарить окупантов

Соединенные Штаты долгое время медлили с передачей Украине дальнобойных ракет ATACMS. Причиной отчасти были опасения эскалации, а отчасти Пентагон переживал, что у него не хватит оружия для собственных будущих нужд.

Однако Джо Байден пообещал передать украинской армии небольшое количество ракет ATACMS. Они не вошли в новый пакет помощи США, однако Байден дал понять, что ракеты будут. Дополнительно они будут модифицированы кассетной боеголовкой. Такое решение помогло снять некоторые опасения чиновников – снабжение не исчерпает запасы ракет с унитарными боеголовками.

СМИ со ссылкой на источники утверждают, что решение о передаче приняли еще до визита президента Украины в США. Администрация Байдена решила не объявлять об этом публично – якобы чтобы не побуждать россиян переместить свои линии снабжения дальше фронта.

Важно, что ATACMS имеют дальность полета в 300 километров – это позволит более эффективно уничтожать российские объекты на оккупированных территориях. Также в отличие от Storm Shadow и SCALP американские ракеты запускают из Himars.

Важное усиление ВСУ