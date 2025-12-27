Об этом рассказывает 24 Канал.

Что известно об аксессуаре "Шугармена"?

Недавно на руке фигуранта дела "Мидас" Александра Цукермана, более известного как "Шугермен", заметили ценные швейцарские часы 2022 года Patek Philippe Nautilus 5990. Аксессуар изготовлен из нержавеющей стали, имеет 370 деталей, 34 камня и заднюю крышку из сапфирового стекла.

Стоят часы более 150 тысяч долларов США, а на рынке подержанных – цена может достигать 114 482 доллара.

Часы Александра Цукермана: смотрите фото

Какую роль играл "Шугармен" в деле "Мидас"?

Цукермана подозревают в отмывании денег в деле о хищении средств в Энергоатоме.

Известно, что Цукерман работал в "бэк-офисе по легализации средств". В НАБУ утверждают, что через бэк-офис в центре Киева прошло около 100 миллионов долларов.

В связи с масштабным коррупционным скандалом в энергетической сфере Украины глава преступной группировки Тимура Миндича и еще одного соучастника Александра Цукермана объявлен в международный розыск.