Вымыло тонны рыбы: в результате цунами на Курилах ушел под воду рыбзавод
- Цунами на Камчатке затопило рыбоперерабатывающий завод "Алаид".
- Завод потерял 120 тонн лосося, тонну гребешка и другое оборудование.
30 июля одно из самых мощных землетрясений за последние более 70 лет произошло возле российского полуострова Камчатка. Его сила составила 8,8 баллов. После главного землетрясения произошло еще несколько десяток мощных афтершоков. А дальше – регион накрыло сильное цунами.
В результате цунами рыбоперерабатывающий завод "Алаид" на Парамушире, входящий в состав Курильских островов, приостановил работу. Непогода вывела из строя оборудование предприятия, передает 24 Канал.
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Что известно о затоплении рыбзавода на Курилах?
Российские СМИ сообщают, что 120 тонн лосося и тонну гребешка, хранившихся на заводе, смыло волной. Также уничтожен склад горюче-смазочных материалов, холодильное оборудование и подразделение по пошиву рыболовных сетей. Конвейерные ленты, столярный цех, электроподстанция и грузовая техника вышли из строя. Из-за воздействия соленой воды оборудование не подлежит восстановлению.
Где расположен уничтоженный цунами завод: смотрите на карте
Сотрудники завода продолжают расчищать территорию от завалов. Размер ущерба и сроки восстановления определят после экспертизы.
К слову, землетрясение повредило базу атомных субмарин на Камчатке. В ВМС ВСУ рассказали, критические ли повреждения.
Напомним, что в Краснодарском крае из-за ливней река Дефань вышла из берегов, затопив дома и смыв людей и автобус в реку.