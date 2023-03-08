Ну хоть доставка бесплатная: в Киеве продают букет за 11 тысяч долларов

В Международный женский день предприниматели продавцы цветов неплохо зарабатывают. Но мы не думали, что настолько неплохо. Впрочем, когда увидели, что за букет просят 11 тысяч долларов, были ошеломлены.

Так, один из столичных цветочных магазинов сумел нас удивить. Среди его ассортимента закралось фантастическое предложение на 8 марта, передает 24 Канал. Само название букета призывает удивлять. Да, сами знаете, кто поражает.

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Букет за 11 тысяч долларов

Итак, счастливицу, которая 8 марта имеет шансы получить фантастический подарок, ожидает букет XXL, который получил название "Удиви любимую". Продавцы уверяют, что ее ожидает 3 500 белых роз в вазах. Цветы рассортированы на меньшие букеты по 100, 250 и 500 штук. А их длина достигает 60 – 80 сантиметров.



Букет продают за 430 тысяч гривен / Скриншот с сайта

Радует, что хоть за доставку этого фантастического букета за 430 тысяч гривен платить не нужно. Вы сами видели, сколько сейчас стоят логистические услуги в Украине.

Что можно купить вместо этого букета

Мы вспомнили, как когда-то писательница и певица Ирэна Карпа шутила на тему выхода нового iPhone. Она тогда писала, что вместо него можно купить лошадь, чем тоже можно изумить всех вокруг. Так что с них и начнем.