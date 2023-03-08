Ну хоть доставка бесплатная: в Киеве продают букет за 11 тысяч долларов
В Международный женский день предприниматели продавцы цветов неплохо зарабатывают. Но мы не думали, что настолько неплохо. Впрочем, когда увидели, что за букет просят 11 тысяч долларов, были ошеломлены.
Так, один из столичных цветочных магазинов сумел нас удивить. Среди его ассортимента закралось фантастическое предложение на 8 марта, передает 24 Канал. Само название букета призывает удивлять. Да, сами знаете, кто поражает.
Читайте также Советский "праздник весны и красоты": что не так с 8 марта, сколько его переосмыслить и как приветствовать женщин
Букет за 11 тысяч долларов
Итак, счастливицу, которая 8 марта имеет шансы получить фантастический подарок, ожидает букет XXL, который получил название "Удиви любимую". Продавцы уверяют, что ее ожидает 3 500 белых роз в вазах. Цветы рассортированы на меньшие букеты по 100, 250 и 500 штук. А их длина достигает 60 – 80 сантиметров.
Букет продают за 430 тысяч гривен / Скриншот с сайта
Радует, что хоть за доставку этого фантастического букета за 430 тысяч гривен платить не нужно. Вы сами видели, сколько сейчас стоят логистические услуги в Украине.
Что можно купить вместо этого букета
Мы вспомнили, как когда-то писательница и певица Ирэна Карпа шутила на тему выхода нового iPhone. Она тогда писала, что вместо него можно купить лошадь, чем тоже можно изумить всех вокруг. Так что с них и начнем.
- На площадках лошадей оценивают по меньшей мере 20 тысяч гривен. Если взять эту цену, вместо букета можно обустроить целую конюшню с 21 скакуном.
- Ладно, iPhone то iPhone. Если говорить о базовой версии топового ныне 14 Pro Max на 128 гигабайтов, то вместо 3 500 роз можно купить около 8 таких смартфонов. Можно на каждый из них на заставку поставить себе по букету роз, и тоже будет плохо.
- Или можно на эту сумму помочь нашим защитникам уничтожать оккупантов. Согласитесь, более 155 тысяч ликвидированных захватчиков – лучший "букет".
- Присоединяйтесь к сбору от заместителя главного редактора 24 Канала Эмала Наби. Нам необходимо собрать 376 тысяч гривен, чтобы обеспечить 72 ОМБр под Угледаром дронами. Нам удалось почти наполовину закрыть сбор. Остается только ваш маленький донат!