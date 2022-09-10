Украинцы принесли цветы в британское посольство в Киеве после смерти Елизаветы II

Вечером 8 сентября стало известно о смерти Елизаветы II – в Великобритании в связи с этим 10-дневный траур. Украинцы также решили почтить память королевы.

В посольство Великобритании в Киеве наши сограждане массово несут цветы в благодарность Елизавете II. За поддержку и все теплые слова украинцам уже поблагодарила г-жа посол Соединенного Королевства Мелинда Симмонс.

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Как украинцы чтят память Елизаветы II

Спасибо Украине за цветы и за все добрые слова. Среди вторжения столько доброты и сострадания,

– написала в своем твиттере Симмонс.

Как покойная королева поддерживала наше государство

С начала войны в 2014 году Великобритания является союзником Украины. Елизавета II неоднократно высказывалась о помощи нашему государству:

выступая на открытии новой сессии парламента в 2016 году, королева заявила, что вопрос Украины является одним из важных приоритетов;

Ее Величество всегда поздравляла наше государство с Днем Независимости – подписание листовок президентам стало традицией;

также в первые дни после 24 февраля Елизавета II сделала щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины.

В мае этого года монарх Британии сделала одно из важнейших заявлений о том, что правительство ее государства будет играть ведущую роль в защите демократии:

В эти сложные времена мое правительство будет играть ведущую роль в защите демократии и свободы во всем мире, включая продолжение поддержки народа Украины.

Напомним, что в июле объявил об отставке премьер Великобритании Борис Джонсон. В своей должности он, как и королева, поддерживал наше государство.

Однако украинцам огорчаться не стоит: новый король Соединенного Королевства Чарльз III и новый премьер Лиз Трасс решительно настроены по отношению к россии и готовы помогать Украине.

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